Sénégal: Pétrole et gaz - Le secteur privé sénégalais ne veut plus se contenter des activités de sous-traitance

Dakar — Amadou Ly, un porte-parole du secteur privé sénégalais, a plaidé, mardi, à Dakar, pour l'adoption de mesures étatiques pouvant permettre aux entreprises locales de ne plus mener seulement des activités de sous-traitance et de devenir des acteurs incontournables de l'industrie pétrolière et gazière du pays.

Lors d'un atelier national sur l'investissement local dans les hydrocarbures, M. Ly, qui dirige le Club des investisseurs du Sénégal, une association d'investisseurs locaux, a martelé la formule "tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi", pour exiger une pleine participation des entrepreneurs sénégalais à l'exploitation du pétrole et du gaz du pays.

M. Ly salue la démarche "inclusive" du ministère de l'Énergie et du Pétrole, qui a associé à l'atelier le secteur privé sénégalais.

Il a énuméré des obstacles à la participation des entrepreneurs locaux à l'économie pétrolière et gazière sénégalaise, dont le difficile accès aux financements.

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Amadou Ly préconise, pour leur participation efficace à l'exploitation des hydrocarbures, la création d'un mécanisme de financement public-privé adapté surtout aux besoins des petites et moyennes entreprises.

Certaines administrations publiques devraient être associées à une telle initiative, a dit M. Ly en citant la Caisse des dépôts et consignations, le Fonds souverain d'investissements stratégiques, la Banque nationale pour le développement économique et l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux.

Les certifications industrielles exigées avant la participation du secteur privé à l'exploitation des hydrocarbures sont également un obstacle majeur pour certains entrepreneurs, selon lui.

Amadou Ly juge nécessaire, par ailleurs, de clarifier la définition de la notion d'entreprise locale, pour mettre fin à la "sénégalisation de façade" de certaines entreprises étrangères.

"Le secteur privé national ne veut pas être un simple spectateur de la production de richesses énergétiques au Sénégal, mais l'un de ses principaux acteurs", a soutenu Ly, proposant au ministère de l'Énergie et du Pétrole d'envoyer des missions de benchmarking - analyse des pratiques des entreprises d'autres pays - au Nigeria, au Brésil ou en Malaisie, des producteurs de pétrole et de gaz.

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a invité les banques à faciliter l'accès aux financements des entreprises locales.

"Le financement constitue un levier central pour arrimer le secteur privé national aux standards élevés de l'industrie extractive", a dit M. Diouf en présidant une rencontre consacrée à l'investissement local dans les opérations pétrolières et gazières.

Il a ensuite invité les représentants du secteur privé sénégalais à "un rapprochement stratégique et immédiat" avec les banques en vue de leur pleine participation à l'industrie du pétrole et du gaz.

"L'objectif recherché est de rapprocher les entreprises locales et le secteur bancaire afin de lever les obstacles financiers", a expliqué M. Diouf, encourageant ensuite le transfert de technologies entre les compagnies pétrolières et les entreprises privées sénégalaises, ainsi que la création de joint-ventures entre les entrepreneurs locaux et ceux d'autres pays.

"Notre ambition n'est pas d'opposer l'investissement étranger à l'investissement national", a précisé le ministre de l'Énergie et du Pétrole, assurant que l'État continue de veiller à ce que le cadre juridique de l'investissement soit réglementaire.

L'efficacité du contenu local dépendra du nombre d'emplois créés, entre autres critères, selon lui.

Le contenu local est l'ensemble des dispositions légales et réglementaires prises par l'État pour faciliter la participation des entreprises locales à l'exploitation du pétrole et du gaz.

D'après El Hadji Abdourahmane Diouf, les pouvoirs publics sénégalais veulent faire du pétrole et du gaz "un moyen d'industrialisation de l'économie".