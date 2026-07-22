Sénégal: Bassirou Diomaye Faye invite le secteur privé, les chercheurs et les agriculteurs à l'instauration d'un pacte national de souveraineté alimentaire

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a souhaité, mardi, à Dakar, l'instauration d'un pacte national de souveraineté alimentaire fondé sur la science, la technologie et l'innovation, auquel seront associés le secteur privé, les chercheurs et les agriculteurs.

"J'appelle à un pacte national de souveraineté alimentaire fondé sur la science, la technologie, l'innovation, la responsabilité et l'action concertée de l'État avec le secteur privé, les chercheurs et les producteurs", a-t-il affirmé, considérant que l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) sera un "pilier" de la réalisation de cette ambition.

M. Faye intervenait à une séance solennelle de l'ANSTS consacrée à la souveraineté alimentaire et à la "sécurité nutritionnelle".

"Ensemble, nous avons la responsabilité de transformer les vulnérabilités d'aujourd'hui en opportunités de demain et de promouvoir un Sénégal nourricier dans la souveraineté, la prospérité et la dignité", a-t-il dit aux membres de l'académie de sciences et de techniques.

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"La souveraineté, qu'elle soit alimentaire ou de toute autre nature, ne se décrète pas", a-t-il précisé, ajoutant qu"'elle se construit méthodiquement, sur la base de piliers essentiels".

Le chef de l'État est d'avis que "la stratégie nationale de souveraineté alimentaire doit étroitement reposer sur la valorisation et l'optimisation des progrès [...] de la science, de la technologie et de l'innovation".

"Au fil de ses travaux et des décennies, elle a su maintenir une parole scientifique indépendante, constructive, rigoureuse et responsable, au service du développement intégral et durable du Sénégal", a ajouté Bassirou Diomaye Faye en parlant de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal.

Il souhaite que les scientifiques sénégalais vivant à l'étranger contribuent davantage à cet "effort national" de l'ANSTS.

"Nous appelons de nos voeux le renforcement des partenariats scientifiques et technologiques avec les académies africaines et internationales, afin d'accélérer et de mutualiser les connaissances et les innovations adaptées à nos réalités", a dit le président de la République.

Moctar Touré, le président de l'ANSTS, rappelle que les académies scientifiques sont "des espaces de liberté intellectuelle, de dialogue interdisciplinaire et d'expertise indépendante".

"Elles ne gouvernent pas, elles ne se substituent ni aux universités ni aux centres de recherche [...] Elles fédèrent les compétences, mettent les savoirs en perspective et anticipent les mutations", a ajouté M. Touré.

"Nous allons mobiliser les compétences nationales et celles [des Sénégalais vivant à l'étranger], fédérer l'écosystème scientifique, contribuer à l'évaluation des politiques publiques et offrir à l'État une capacité permanente de protection et de défense scientifique", a assuré le président de l'ANSTS.