Sénégal: Saint-Louis - Sit-In des travailleurs de la SAED pour dénoncer des dysfonctionnements

Saint-Louis — Le Syndicat national des travailleurs de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SNTS), a organisé, un sit-in pour dénoncer plusieurs griefs qui entravent la bonne marche de l'entreprise publique et menacent l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire du Sénégal, a constaté l'APS.

Ces griefs qui entravent la bonne marche de la SAED sont le manque de moyens, la faiblesse des indemnités de logement ou encore la réduction de la prime annuelle de rendement, a dit, lundi, le secrétaire général du SNTS, Aly Niang, entouré de ses camarades, devant le siège de la direction générale de l'entreprise.

"En raison de ces difficultés (...), l'épine dorsale de la souveraineté alimentaire du Sénégal est en train de se fissurer", a-t-il souligné en faisant allusion aux agents de la SAED, une société dont la vocation est de promouvoir le développement de l'agriculture irriguée le long de la rive gauche du fleuve Sénégal et de la Falémé.

Il a déploré le faible budget alloué par l'Etat à cette entreprise publique.

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Le syndicaliste s'est dit aussi sceptique par rapport à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire assignés à la SAED, dès lors que les agents n'ont plus d'outils de travail.

Il a réitéré que parmi les griefs que les travailleurs dénoncent, il y a notamment la stagnation des salaires et la faiblesse des indemnités de logement.

Selon lui, "plus de 95% des agents de la SAED perçoivent moins de 75 000 francs CFA d'indemnité de logement".

A ce sujet, les travailleurs revendiquent la généralisation de l'indemnité représentative de logement et son relèvement à 100 000 francs CFA nets par mois actés par le décret n° 2026-06 du 7 janvier 2026 signé par le Président Bassirou Diomaye Faye.

Concernant la réduction de la prime annuelle de rendement, le secrétaire général du SNTS, avance qu'elle est passée de 7% à 2% alors que le Conseil d'administration avait salué, lors de sa dernière session, les performances de l'exercice 2025.

"Cette décision de réduction apparaît donc, en totale contradiction avec les performances réalisées par la société et les sacrifices consentis par les agents", a-t-il dénoncé.

Aly Niang, en appelle au vu de toutes ces difficultés des travailleurs, à une intervention du chef de l'Etat pour permettre à cette société qui n'a jamais connu de grève, de maintenir un bon climat social jusqu'ici en vigueur.