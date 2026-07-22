Afrique: CAN 2032 - Les trois pays de l'AES annoncent leur candidature commune

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement confirmé la déclaration d'intérêt conjointe du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2032, a annoncé la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT).

Dans un communiqué, la FENIFOOT indique que conformément à l'article 7.3 du Règlement des candidatures de la CAF (Partie A du Cadre des candidatures), les Associations membres des trois pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) sont considérées comme ayant satisfait à l'exigence de présentation d'une déclaration d'intérêt.

"Cette étape permet ainsi au dossier de poursuivre le processus officiel d'attribution des droits d'organisation de la CAN 2032", poursuit la source.

Elle signale que dans le cadre de cette démarche, une réunion de travail s'est tenue samedi 18 juillet 2026 à New York, aux Etats-Unis, entre le président de la CAF, Dr Patrice Motsepé, et les présidents des fédérations de football du Burkina Faso, le colonel Oumarou Sawadogo, du Mali, Mahazou Cisset et du Niger, Issaka Admou, en présence du membre du Conseil de la FIFA et président d'honneur de la FENIFOOT, le colonel-major, Dijbrilla Hima Hamidou.

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"Au cours des échanges, le président de la CAF a pris acte de l'ambition commune des trois États de l'AES d'organiser, ensemble, la Coupe d'Afrique des Nations 2032. Il a salué cette initiative fondée sur une vision de coopération régionale et a encouragé les trois pays à poursuivre leurs efforts, dans le respect des exigences et des procédures établies par la CAF pour le processus de candidature", indique le communiqué de la FENIFOOT.