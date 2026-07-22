Sénégal: Ndioum - Le réseau téléphonique perturbé dans plusieurs localités par les orages

Ndioum — Les fortes pluies accompagnées de vents violents qui se sont abattues dans la nuit de lundi à mardi sur la commune de Ndioum, dans le département de Podor (nord), ont endommagé une antenne de télécommunications d'un opérateur, provoquant des perturbations sur les services de téléphonie mobile dans plusieurs localités, a appris l'APS de sources concordantes.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, l'antenne, implantée à proximité du marché central de Ndioum, a subi d'importants dégâts sous l'effet des rafales de vent.

"Depuis les premières heures de la journée, de nombreux abonnés éprouvent des difficultés à émettre ou recevoir des appels téléphoniques. L'internet mobile demeure toutefois accessible de manière partielle, avec des performances variables selon les zones", à dit à l'APS un habitant.

Dans un message adressé à ses abonnés, l'opérateur dont l'antenne a été endommagée a confirmé la "survenue d'un incident technique susceptible d'affecter les services de téléphonie et d'internet mobile", précisant que ses équipes sont mobilisées afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'opérateur précise que ses équipes techniques poursuivent leurs interventions pour rétablir progressivement les services pour un retour rapide des communications dans cette partie du département de Podor.

À 15 heures ce mardi, les perturbations des communications vocales persistaient à Ndioum ainsi que dans plusieurs localités environnantes, notamment Koily Gaty, Mborobe, Namarel, Mbiddi, Yaré Lao, Diouth Mélél, Mangaye, Nenette, Ngane, Alwar, Diarra Lao, Thiélao, Guédé Chantier, Médina Fresbé et Moudaye Orgo.