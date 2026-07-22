Sénégal: A Ourossogui, la communauté mouride enracinée dans le commerce et la foi depuis plusieurs années

Ourossogui — La ville de Ourossogui (nord) abrite depuis plusieurs années une importante communauté mouride qui s'active principalement dans le commerce, en entretenant par ailleurs de bonnes relations avec les populations locales, comme en témoigne la grande mosquée érigée dans la ville ainsi que les différentes manifestations religieuses qu'elle y organise.

A la veille de la journée Wadial Magal de Touba à Ourossogui, plusieurs membres de la communauté mouride se sont donnés rendez-vous sur la place publique située juste à côté du marché central de Ourossogui.

Des sacs de riz, des tentes et autres produis alimentaires sont en train d'être déchargés. Des hommes assis à l'ombre d'un arbre dans de petits matelas bien rangés attendent l'arrivée d'un religieux en provenance de Touba.

D'autres membres de cette communauté sont allés accueillir l'hôte de l'événement phare des mourides établis à Ourossogui, notamment le Safar organisé traditionnellement dans la commune.

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Après quelques minutes d'attente, un cortège de voitures arrive sur la place publique. L'hôte du jour s'appelle Serigne Ibrahima Mbacké, fils du Khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Présente dans la région de Matam en général et à Ourossogui en particulier depuis plusieurs décennies, la communauté mouride s'active dans divers domaines, notamment le commerce.

"La communauté mouride de Ourossogui est connue pour son travail et son dynamisme. Ceux qui nous ont devancés ici étaient tous presque dans le secteur du commerce. On peut citer Cheikh Diène, Fallou Mbacké, Alioune Mbacké et d'autres comme Thierno Seck. Ils font partie de ceux qui sont venus en premier à Ourossogui", confie Abdoul Ahad Fall, secrétaire général du Kourel Wadial Magal gui de Ourossogui.

Selon lui, la communauté mouride a grandement participé au développement de l'économie à Ourossogui.

Depuis l'arrivée de la première génération, d'autres ne cessent de suivre le pas des devanciers, qui s'activent eux aussi dans le même domaine.

"Comme nos parents qui étaient là, les membres de la communauté mouride présente ici sont à fond dans leurs activités respectives. Nous espérons aussi que ceux qui viendront après vont rester sur cette même lancée", dit-il.

Dans la ville comme dans beaucoup d'autres localités de la région, le commerce est tenu par cette communauté, qui dispose d'un siège qu'elle appelle "keur Serigne Touba", abritant aussi une mosquée.

"Partout où nous vivons, nous ferons de notre mieux pour disposer d'un siège, fonder des dahiras (associations de disciples), vivre en association et en parfaite harmonie avec les populations locales. Nous organisons aussi des tournées dédiées à la lecture des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba dans la zone" , souligne M. Fall.

Sur la cohabitation entre la communauté mouride et leurs hôtes, il précise qu'elle a toujours été bonne, citant les mariages célébrés entre les deux entités, créant un brassage culturel.

Des visites sont aussi organisées auprès des chefs religieux comme Thierno Mouhamadou Samassa à Matam et Thierno Aliou Thiam à Ourossogui pour les informer des activités que mène la communauté.

Comme depuis 12 ans, les disciples mouride de Ourossogui ont organisé, mardi la traditionnelle journée Safar, au cours de laquelle il y a eu un récital de Coran, la lecture des écrits de Serigne Touba, mais aussi la distribution de repas dans les maisons des guides religieux, au Centre hospitalier régional de Ourossogui, au camp militaire et à la gare routière régionale.