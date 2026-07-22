Sénégal: Tambacounda - Abdourhamne Ndiaye installé dans ses fonctions de gouverneur de la région

Tambacounda — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a procédé, mardi, à l'installation du nouveau gouverneur de la région de Tambacounda (est), Abdourhamane Ndiaye, en remplacement de Guedj Diouf, nommé gouverneur de la région de Kaolack (centre).

"Votre première responsabilité est de garantir en toute circonstance l'autorité de l'État, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le respect des lois et des règlements", a dit le ministre au gouverneur entrant.

La cérémonie de passation de service s'est déroulée dans l'enceinte de la gouvernance de Tambacounda, en présence du gouverneur sortant Guedj Diouf et l'ensemble des autorités de l'administration territoriale de la région.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a souligné la nécessité pour le nouveau gouverneur de Tambacounda de développer une synergie d'actions avec toutes les forces vives de la région.

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"Dans une région aussi vaste et frontalière, l'action administrative va reposer sur la vigilance, l'anticipation et une combinaison permanente entre les autorités administratives, les services déconcentrés, les forces de défense et de sécurité et les populations que vous servez", a dit Mouhamadou Makhtar Cissé.

"Cette autorité devra être exercée avec fermeté lorsque les circonstances l'exigeront, mais également avec justice, impartialité et respect des droits et des libertés des citoyens", a ajouté Mouhamadou Makhtar Cissé.

Le tout nouveau gouverneur de la région, Abdourahmane Ndiaye, s'est dit heureux de revenir à Tambacounda après y avoir servi plus de 4 ans en tant qu'adjoint au gouverneur, chargé du développement.

Il a salué le travail accompli par son prédécesseur et promis d'être un administrateur proche des citoyens.

"Je serai un gouverneur de tous, accessible et à l'écoute de chaque sensibilité dans le strict de respect des lois et règlements, et pour l'intérêt exclusif des populations et de la nation. Je prône une administration de proximité, une administration humaine moderne, réactive et à l'écoute", a-t-il assuré.

Le nouveau chef de l'exécutif régional a invité les autorités administratives et tous les chefs de service régionaux à faire preuve de loyauté, de rigueur, d'engagement et de disponibilité sur le terrain au service des populations.

M. Ndiaye a également invité les acteurs territoriaux, les chefs religieux et coutumiers, les organisations de femmes et de jeunes, et la société civile à une "franche et constructive collaboration" pour maintenir l'unité et la cohésion à l'échelle régionale, afin de et faire de Tambacounda un pôle de développement émergent.