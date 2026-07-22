Sénégal: Diourbel - Un individu arrêté pour culture et détention de chanvre indien

21 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Diourbel (centre), rattachée à l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a interpellé un individu s'adonnant à la culture de chanvre indien à domicile, a appris l'APS de source sécuritaire.

L'opération, menée dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, a permis aux enquêteurs de découvrir un champ de 18 pieds de chanvre indien aménagé dans la cour de la concession du mis en cause.

La perquisition de sa chambre a également conduit à la saisie de 55 grammes de chanvre indien, de cinq cornets du même produit prêts à la vente, d'un lot de sachets en plastique destinés au conditionnement ainsi que d'une somme de 5 000 francs CFA provenant, selon les premiers éléments de l'enquête, des activités de trafic.

Le suspect a été placé en garde à vue pour culture et détention de chanvre indien aux fins d'offre ou de cession, selon la BRS.

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