Sénégal: La visite de Thomas Pesquet vise à promouvoir les sciences spatiales, selon Maram Kaïré

La visite à Dakar de l'astronaute français, Thomas Pesquet, s'inscrit dans les dynamiques de promotion des sciences spatiale et d'encouragement des jeunes Sénégalais à davantage s'intéresser aux opportunités qu'offre ce secteur, a souligné mardi, Maram Kaïré, le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES).

"Aujourd'hui, accueillir un astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) comme Thomas Pesquet est significatif de la volonté que nous avons de positionner notre pays parmi les nations spatiales, mais également de donner un signal fort aux jeunes ", a déclaré M. Kaïré en recevant son homologue français en visite de quatre jours au Sénégal.

Thomas Pesquet, un des visages de l'astronomie en France, a effectué son premier séjour à bord de la Station spatiale internationale (ISS) entre novembre 2016 et juin 2017 dans le cadre de la mission Proxima. Il est en avril 2021 reparti pour la mission Alpha, devenant le premier Français à commander l'ISS. Engagé dans la vulgarisation scientifique, il partage régulièrement son expérience de l'espace sur les réseaux sociaux.

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Le séjour de l'astronaute français devrait permettre aux jeunes de comprendre que les carrières liées au spatial leur sont accessibles dans un contexte où le Sénégal poursuit ses ambitions de développement du secteur, a expliqué Maram Kaïré, saluant une rencontre de promotion des sciences spatiales au Sénégal..

M. Kairé à la tête de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, créée en 2023 et chargée de mettre en oeuvre la politique nationale de développement du secteur spatial et de promouvoir les sciences et technologies spatiales au Sénégal, salué " la générosité et la disponibilité " de Thomas Pesquet.

Le directeur général de l'ASES n'a pas manqué d'exprimer le souhait que cette première visite ouvre la voie à " une très belle collaboration " entre l'astronaute français et le Sénégal. Il a, à cet égard, rappelé l'accord de collaboration signé en 2023 entre la structure qu'il dirige et l'Agence spatiale européenne.

" Je pense que le Sénégal a un potentiel énorme, avec une jeunesse bien formée et motivée. Ce que fait l'agence spatiale sénégalaise, c'est essayer de transformer ce potentiel en une ambition nationale ", a de son côté ditt Thomas Pesquet.

Évoquant l'application des technologies spatiales dans les domaines comme la communication, la navigation, l'observation de la Terre, l'agriculture et la lutte contre les changements climatiques, il a estimé que la volonté des autorités sénégalaises de faire du pays une nation spatiale constitue " quelque chose de très positif ".

" Le message, c'est que tout est possible. Il suffit d'avancer, de faire les bons choix et de rencontrer les bonnes personnes. On peut travailler dans les métiers du spatial, être ingénieur, scientifique, astronaute ou exercer beaucoup d'autres professions ", a-t-il dit aux jeunes et acteurs du secteur spatial au Sénégal.

"J'espère qu'il y aura des astronautes sénégalais. Si je peux contribuer à faire naître cette vocation, j'en serai très heureux ", a-t-il martelé.