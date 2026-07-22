Tunisie/Algérie: EST - Belaïli s'envole pour l'Algérie et boycott les tests médicaux

21 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Youssef Belaïli s'est envolé hier soir pour l'Algérie. En conséquence, l'international algérien a manqué la visite médicale prévue ce mardi matin dans une clinique de la capitale, étape préalable à son intégration du stage de préparation de l'Espérance de Tunis à Aïn Draham, selon les informations relayées par une radio privée.

L'affaire prend une tournure plus mystérieuse sur les réseaux sociaux. Belaïli a en effet publié une photo sur son compte Instagram aux côtés de Djamel Benlamri, accompagnée du titre « Now We Are Free » (« Maintenant, nous sommes libres »). Une publication qui n'a pas tardé à enflammer la toile et à susciter de nombreuses interrogations quant à son avenir avec le club sang et or.

De son côté, la direction de l'Espérance tente de temporiser. Contacté par les dirigeants du club, le père et agent du joueur a assuré qu'il sera présent aux côtés de son fils ce jeudi à Tunis. Un rendez-vous crucial destiné à sceller les négociations et trancher définitivement la question de sa prolongation de contrat.

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