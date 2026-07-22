Tunisie: Céréales - 10,5 millions de quintaux collectés au 19 juillet

Les quantités des céréales collectées au niveau national ont atteint, jusqu'au 19 juillet 2026, environ 10,50 millions de quintaux, a indiqué l'Office des céréales dans un communiqué publié mardi.

Ces quantités sont réparties entre 9,9 millions de quintaux de céréales destinées à la consommation (soit 94 % du total des quantités collectées), 623 mille quintaux de semences certifiées brutes (soit 6 %), collectés auprès des sociétés de production de semences.

« Actuellement l'avancement de l'opération de la moisson a dépassé les 90% à l'échelle nationale dans les différentes zones de production et la collecte se poursuit dans les centres », a souligné l'Office des céréales @S'agissant du classement par gouvernorat des selon des céréales collectées, à la date de19 juillet, le gouvernorat de Béja arrive en tête avec 2,35 millions de quintaux (22,39 %), suivis des gouvernorats de Bizerte avec 1,50 million de quintaux (14,26 %), de Siliana, avec 1,44 million de quintaux (13,77 %), du Kef avec 1,41 million de quintaux (13,40 %) et de Jendouba avec 1,05 million de quintaux (9,96 %).

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Les quantités collectées dans le reste des gouvernorats sont inférieures à 1 million de quintaux, variant entre 663 mille quintaux (gouvernorat de Zaghouan) et 60 quintaux (gouvernorat de Mahdia)

S'agissant des quantités de céréales évacuées jusqu'au 19 juillet 2026, elles ont atteint environ 4,5 millions de quintaux. Elles ont été acheminées vers les unités de l'Office des céréales ou vendues aux minoteries .

« Ce chiffre reflète l'efficacité du programme d'évacuation adopté depuis le début de la saison, en plus des capacités de stockage supplémentaires louées, ainsi que la contribution du parc de transport terrestre et ferroviaire », selon l'Office des céréales.

Et d'ajouter que le transfert des quantités d'orge sélectionnées se poursuit, afin de consolider le stock destiné à la semence.

Par ailleurs, afin de préserver les céréales collectées contre les éventuelles précipitations localement anprévues mardi après-midi dans les régions du Nord et du Centre, l'Office des céréales appelle les collecteurs à prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs stocks dans les centres de collecte. Il appelle également les transporteurs à prendre les mesures nécessaires, notamment en utilisant des bâches de protection, afin de garantir la salubrité des quantités transportées.