Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 juillet 2026

revue de presse

Naufrages au large de la Mauritanie - 144 morts ou disparus

Au moins 144 réfugiés et migrants sont morts ou portés disparus en mer après plusieurs naufrages survenus la semaine dernière au large de la Mauritanie, a indiqué mardi le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Pour l'agence onusienne, ces drames illustrent une nouvelle fois « le coût humain de ces routes migratoires périlleuses » entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe.

L'une des embarcations a été secourue le 18 juillet après avoir dérivé pendant près de vingt-cinq jours sur l'océan Atlantique. (Source UN News)

RDC : l'opposition reporte sa marche et conditionne sa participation au dialogue

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En RDC, la plateforme d'opposition C64 a annoncé lundi le report de sa marche contre la réforme constitutionnelle, initialement prévue ce mercredi à Kinshasa. Une décision qui intervient alors qu'un dialogue national est évoqué par la présidence.

Le rassemblement devait se tenir dans le centre-ville de la capitale congolaise pour dénoncer le projet de modification de la Constitution porté par le camp présidentiel. Mais l'opposition a choisi de temporiser. Le 17 juillet, les responsables des principales confessions religieuses du pays ont annoncé que le président Félix Tshisekedi aurait donné son accord pour l'organisation d'un dialogue « entre fils et filles du Congo ». (Source Africanews)

La CEDEAO fixe à 2027 le lancement de sa monnaie unique ECO

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a confirmé son intention de lancer la monnaie unique ECO en 2027, réaffirmant un engagement politique qui hésite entre ambition d’intégration et contraintes macroéconomiques persistantes. Portée depuis plus de vingt ans par les chefs d’État de la sous-région, cette perspective marquerait la naissance d’un espace monétaire de près de 400 millions d’habitants, appelé à peser dans la recomposition des échanges commerciaux et financiers ouest-africains. (Source Africtelegraph)

Mort d'un Marocain lors d'une arrestation en Italie : Rabat réclame "toute la lumière"

Dans un communiqué publié mardi soir, le ministère marocain des Affaires étrangères a indiqué suivre l'affaire "avec préoccupation" et a demandé aux autorités italiennes de "faire toute la lumière" sur les circonstances de la mort d'Abderrahim Fakir, 42 ans. Rabat réclame également que les responsabilités soient établies et que les procédures légales soient pleinement appliquées. (Source Africa Radio)

À Maurice, le viol conjugal est désormais inscrit dans le code pénal

C'est une évolution importante du droit mauricien. En adoptant cet amendement, les députés entérinent le principe selon lequel le consentement reste indispensable, y compris au sein du mariage. Le ministre de la Justice, Gavin Glover, a insisté sur la portée symbolique et juridique de cette réforme. Selon lui, le mariage « n'est plus un bouclier » et il n'existe désormais aucune différence entre un viol commis par un époux sur sa femme et celui perpétré par un inconnu.

Il a également défendu le durcissement des sanctions lorsque l'auteur est le conjoint, un partenaire intime ou lorsque la victime est enceinte, vulnérable, mineure ou victime de violences domestiques. Pour le gouvernement, la trahison de la confiance au sein du couple constitue une circonstance aggravante justifiant des peines plus lourdes, pouvant aller de dix à quarante-cinq ans de servitude pénale. (Source RFI)

L’AES candidate à l’organisation de la CAN 2032

Les fédérations de football du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont officiellement intégré le processus de candidature à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2032, après la validation de leur déclaration d’intérêt par la Confédération africaine de football (CAF).

Dans un communiqué en date du 20 juillet, la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT) précise que cette reconnaissance est conforme aux dispositions de l’article 7.3 du règlement des candidatures de la CAF. Les trois fédérations sont ainsi autorisées à poursuivre les différentes étapes du processus d’attribution de la compétition. (Source Afrik.com)

Cameroun : Arrestation de Georges Gilbert Baongla au cœur d'une filiation controversée avec le président Biya

Georges Gilbert BAONGLA qui revendique être le fils aîné du président Biya a été interpellé dans la soirée de lundi À EDÉA, une localité située non loin de Douala, apprend-on.

Selon un bulletin d'informations attribué à la gendarmerie nationale il a été arrêté après avoir refusé d'obéir aux pandores

Toujours selon le document, il a été pacé en garde à vue à Yaoundé pour cybercriminalité et diffamation. (Source: Koaci)

Algérie: Six morts depuis le début de la vague d'incendies

Six personnes ont péri depuis le début de la vague d'incendies qui affecte plusieurs régions d'Algérie, a annoncé mardi soir le ministère de l'Intérieur, en ordonnant le recensement des dégâts en vue d'indemniser les sinistrés.

"A la suite des incendies qui ont touché certaines wilayas (provinces, ndlr) du pays ces derniers jours, six décès ont été enregistrés", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Il a également annoncé avoir donné des instructions aux walis (préfets) pour lancer "une opération générale de recensement et d'inventaire de l'ensemble des dégâts enregistrés" afin de "permettre aux pouvoirs publics de prendre en charge l'indemnisation des sinistrés des feux de forêt". (Source TV5 Monde Afrique)

Nord-ouest du Nigeria : Un gang armé enlève plus de 40 personnes

Le responsable du gouvernement local de Maru, Bello Jabaka, a confirmé les enlèvements à l’AFP, affirmant qu’il allait «déposer une plainte» pour obtenir «des dispositifs de sécurité supplémentaires dans la zone». Un porte-parole de la police à Zamfara, sollicité, n’a pas commenté l’information.

Des bandes criminelles opèrent sur de larges pans des territoires ruraux du nord-ouest du Nigeria, où la présence des autorités de l’État est très limitée. Elles y effectuent des raids meurtriers et imposent des taxes aux agriculteurs souhaitant accéder à leurs propres champs. L’armée nigériane a tué ce mois-ci plus de 300 membres de gangs spécialisés dans les enlèvements et le vol de bétail, dans l’État de Zamfara, selon un responsable de cet État. (Source LSI Africa)

La Gambie obtient l’annulation d’une condamnation de $33,2 M

Le gouvernement gambien a annoncé avoir obtenu l’annulation d’une sentence arbitrale internationale qui le condamnait à verser environ 33,2 millions de dollars à des investisseurs étrangers. Cette décision du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) met fin à un contentieux lié à la reprise d’une ferme d’élevage de crevettes sous l’ancien régime.

La Gambie a remporté une importante victoire judiciaire sur la scène internationale avec l’annulation d’une sentence arbitrale qui l’obligeait à verser environ 33,2 millions de dollars de compensation à des investisseurs étrangers, a annoncé mardi la présidence gambienne. (Source APA News)