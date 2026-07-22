Angola: L'OACI appelle à des actions plus concrètes pour accélérer la participation des femmes à l'aviation civile

Luanda — Le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), Juan Carlos Salazar, a plaidé mardi à Luanda pour la mise en oeuvre d'actions plus concrètes visant à accélérer la participation des femmes à l'aviation civile à l'échelle mondiale.

S'exprimant lors du troisième Sommet mondial de l'OACI sur le genre dans l'aviation, M. Salazar a expliqué que l'accueil de cet événement témoigne du leadership croissant de l'Angola dans le domaine de l'aviation civile, ainsi que de sa vision et de sa capacité à contribuer au secteur au niveau régional.

Selon le responsable, l'égalité des sexes ne doit pas être considérée uniquement comme une question concernant les femmes, mais plutôt comme un impératif stratégique pour la durabilité, la résilience et la compétitivité futures de l'écosystème mondial de l'aviation.

Le dirigeant de l'OACI a fait remarquer que de nombreuses jeunes femmes talentueuses ne perçoivent pas l'aviation comme une option de carrière viable.

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Il a souligné que les femmes se heurtent encore à des obstacles limitant leurs possibilités d'accéder au secteur, de s'y maintenir et de s'y épanouir.

Juan Salazar a par ailleurs indiqué que les actions prioritaires incluent l'investissement dans l'éducation, la création de parcours professionnels, la collecte et la mesure de données, le partage des meilleures pratiques ainsi que le renforcement de la responsabilité.

« Profitons de ces trois jours pour partager nos expériences, remettre en question les idées reçues et identifier des actions concrètes qui accéléreront les progrès que nous souhaitons réaliser », a déclaré l'intervenant.

Le Sommet mondial sur l'égalité des sexes dans l'aviation est une initiative internationale visant à promouvoir l'égalité des chances et la participation des femmes dans tous les domaines de l'aviation civile, ainsi qu'à définir des stratégies et des engagements mondiaux pour le secteur.

Organisé sous le thème « La prochaine génération de femmes dans l'aviation : construire une stratégie mondiale pour le changement », l'événement se déroule jusqu'à jeudi prochain, avec la participation des représentants gouvernementaux, des autorités de réglementation, des dirigeants de compagnies aériennes, des experts, des organisations internationales, des membres du corps diplomatique et des chefs d'entreprise.