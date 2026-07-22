Angola: La Chambre des criminologues propose une loi-cadre pour réglementer la profession

Luanda — La Chambre des criminologues d'Angola a présenté lundi à l'Assemblée nationale une proposition de loi-cadre visant à rendre obligatoire l'intervention de ces professionnels au sein du système judiciaire angolais.

Cette annonce a été faite par le président de la Chambre des criminologues d'Angola, João Mário Cabeya, à l'issue d'une rencontre avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale.

Selon le criminologue, la proposition a été soumise en vertu de l'article 167, paragraphe 5, de la Constitution de la République d'Angola, qui autorise les organisations à présenter des initiatives législatives au Parlement.

Mário Cabeya a expliqué que le projet de loi vise à rendre obligatoire l'exercice de la profession de criminologue ; actuellement, ce rôle est facultatif.

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« L'exercice de la profession de criminologue en Angola est actuellement facultatif. Avec cette proposition, nous entendons en faire une obligation légale à toutes les étapes de la procédure pénale », a-t-il déclaré.

Selon le président de la Chambre des criminologues d'Angola, l'intervention du criminologue devrait s'étendre de la phase d'enquête préliminaire jusqu'à l'exécution de la peine, en passant par les étapes de la mise en accusation, du procès et du système pénitentiaire.

Il a précisé que le criminologue ne remplace pas l'enquêteur pénal, mais agit en tant que spécialiste chargé de l'analyse technique et scientifique des phénomènes criminels, évaluant la pertinence des procédures d'enquête et émettant des avis d'expert.

Pour illustrer cette relation de complémentarité, il a comparé le lien entre la criminologie et l'enquête pénale à celui existant entre la médecine et les soins infirmiers, considérant cette dernière discipline comme une science auxiliaire de la première.

Mário Cabeya a également insisté sur l'importance du rapport criminologique, une évaluation détaillée menée par une équipe multidisciplinaire de psychologues, de psychiatres et de travailleurs sociaux afin d'analyser la personnalité, le comportement et la dangerosité d'un condamné, le considérant comme un outil essentiel pour une interprétation précise des faits et le respect de la chaîne de possession lors des enquêtes.

Concernant le système pénitentiaire, il a soutenu que la libération d'un détenu ne devait pas dépendre uniquement de l'exécution de sa peine, mais aussi d'une évaluation de la réduction de sa dangerosité, obtenue grâce aux processus de réhabilitation, de resocialisation et de réinsertion sociale.

Quant à la rencontre avec les représentants de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre l'a qualifiée de positive, se disant confiant que les parlementaires examineraient la proposition et approfondiraient le débat sur l'institutionnalisation de la profession de criminologue en Angola.

Selon Mário Cabeya, l'adoption de la future loi renforcerait le rôle de ces professionnels au sein du système judiciaire et garantirait une plus grande sécurité juridique aux citoyens.

La Chambre des criminologues d'Angola est l'organisme professionnel et l'association représentative des experts en sciences forensiques et en criminologie du pays.

Établie à Luanda, cette institution a été créée pour aider les autorités à élucider les causes des crimes et à les prévenir, ainsi que pour collaborer avec des organismes tels que le Service d'enquêtes criminelles.