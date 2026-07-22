Angola: Le gouvernement annonce la construction d'un centre des expositions permanentes

Luanda — Le gouvernement angolais construira prochainement un Centre de conventions et d'expositions permanentes baptisé « Convex Mirabilis », a annoncé mardi le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, depuis la Zone économique spéciale (ZES) située dans la province d'Icolo e Bengo (Angola).

Lors de la cérémonie d'ouverture de la 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA), le ministre a indiqué que la future installation est destinée à devenir la « maison des salons professionnels de l'Angola » et à contribuer à positionner le pays comme une destination de premier plan pour l'accueil d'expositions et la promotion de la production africaine.

Selon le ministre, ce projet vise à faire de l'Angola un pôle d'expositions commerciales capable d'accueillir des participants venus de divers pays africains, de permettre la présentation de produits et services, et de favoriser l'intégration des économies africaines dans les chaînes de valeur mondiales de production, de transformation et de commerce.

Il a souligné que ce site permettrait également aux opérateurs économiques angolais de mettre en valeur leurs capacités ainsi que le potentiel de la production nationale auprès du continent africain et du reste du monde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rui Miguêns de Oliveira a insisté sur le fait que l'Angola est prêt à jouer un rôle moteur dans le développement du continent africain et à participer activement à la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Selon le ministre, l'Angola dispose des conditions, de l'énergie et de la détermination nécessaires pour relever ce défi, tout en mettant en exergue le rôle des acteurs économiques, qu'il s'agisse de micro, petits, moyens ou grands entrepreneurs, dans la transformation de l'économie nationale et la contribution au développement de la région et du continent.

Il a souligné que la stratégie vise également à garantir la compétitivité de la production nationale sur les marchés internationaux, conformément au thème de la FILDA de cette année : « Produire et innover localement, réussir à l'international ».

Pour le responsable, la diversification économique nécessite de stimuler la production nationale, grâce à la contribution tant des entrepreneurs angolais que des investisseurs étrangers, ainsi que de disposer de la capacité à relever les défis actuels et futurs par l'innovation.

La Foire internationale de l'Angola (FILDA) constitue la plus grande vitrine économique du pays et l'une des plateformes clés de promotion économique de la région.

Placée sous le thème « Produire et innover localement, réussir à l'international », la FILDA 2026 réunit 2 348 exposants nationaux et étrangers, réaffirmant ainsi son rôle de lieu de promotion de la production nationale, de l'innovation et de l'internationalisation des entreprises, tout en favorisant l'attraction d'investissements en Angola.

Forte de plus de 40 ans d'histoire, la FILDA a accompagné l'évolution du paysage économique angolais, s'imposant comme un lieu de rencontre privilégié pour les entreprises, les investisseurs, les institutions et les décideurs.