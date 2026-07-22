Angola: Le Président João Lourenço adresse un message d'encouragement aux exposants de la FILDA 2026

Icolo e Bengo — Le Président de la République, João Lourenço, a transmis, ce mardi, un message de confiance et d'encouragement aux participants de la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA) 2026, qui se tient dans la Zone économique spéciale (ZEE), dans la province d'Icolo e Bengo.

Ce message a été lu par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, lors de l'ouverture du salon internationale, auquel participent 2 348 exposants nationaux et internationaux.

Il a souligné que le chef de l'Exécutif considère la FILDA comme l'une des vitrines les plus importantes de la vitalité du secteur privé angolais et de la capacité croissante du pays à s'affirmer comme une économie plus diversifiée, plus compétitive et de plus en plus intégrée à la région et au monde.

Selon le Président de la République, en plus de quatre décennies, la FILDA s'est imposée comme le principal lieu de rencontre des entreprises nationales et internationales, reflétant ainsi l'évolution de l'économie angolaise et la confiance croissante des investisseurs dans les opportunités offertes par l'Angola.

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Se tenant jusqu'au 26 juillet sous le thème « Produire et innover localement, réussir à l'échelle mondiale », l'événement s'impose de plus en plus comme un lieu privilégié pour promouvoir la production nationale, l'innovation et l'internationalisation des entreprises, ainsi que pour attirer des investissements en Angola.

Le nombre d'exposants a considérablement augmenté par rapport à l'édition précédente, avec la participation de 22 pays, dont la Chine, qui dispose de son propre pavillon.

L'événement réunit également des pays tels que le Portugal, la Turquie, l'Italie, le Ghana et le Brésil, entre autres ; tous considèrent ce salon comme une source d'opportunités d'affaires et de partenariats commerciaux.

La FILDA constitue la principale plateforme de présentation des capacités productives, commerciales et institutionnelles du pays, rassemblant entreprises nationales et étrangères, organismes publics, investisseurs, partenaires au développement et représentants d'un large éventail de secteurs économiques.