Angola: FILDA/2026 - Arena Eventos considère le salon comme une plateforme d'investissement de premier plan

Luanda — La Foire internationale d'Angola (FILDA) continue de s'imposer comme la principale plateforme du pays pour la promotion de l'économie, des affaires et des investissements, a déclaré ce mardi à Icolo e Bengo le président du conseil d'administration du groupe Arena Eventos, Bruno Albernaz.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la FILDA 2026, le dirigeant de l'entreprise organisatrice du plus grand salon commercial d'Angola a décrit l'événement comme un lieu où les entreprises présentent leurs capacités de production, nouent de nouveaux partenariats, attirent des investissements et renforcent la confiance dans l'avenir de l'économie angolaise.

Il a souligné que cette édition avait franchi une étape historique en enregistrant un niveau de participation record, avec 2 348 exposants, incluant aussi bien des entreprises nationales qu'étrangères.

Ce résultat, a-t-il ajouté, témoigne de la confiance croissante du secteur des affaires envers la FILDA et confirme l'attractivité grandissante de l'Angola pour les investissements et les activités commerciales, reflétant la trajectoire suivie par le pays ces dernières années.

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Selon lui, la diversité des secteurs représentés met en lumière le dynamisme de l'économie angolaise.

Bruno Albernaz a souligné que le secteur industriel est en tête de la participation, représentant 34 % des exposants, répartis entre l'industrie agroalimentaire, la fabrication, l'industrie extractive et d'autres activités industrielles.

Il a précisé que l'agro-industrie, l'agriculture et la pêche représentent 13 % des participants, confirmant le rôle stratégique que jouent ces secteurs dans la diversification économique et le renforcement de la sécurité alimentaire.

Bruno Albernaz a noté que le commerce et la distribution représentent 12 %, contribuant au renforcement du marché intérieur et à une circulation accrue des marchandises.

Parallèlement, le secteur des services représente 11 % de la participation, jouant un rôle fondamental dans la promotion de la compétitivité, de l'innovation et de la modernisation de l'économie nationale.

« Ces chiffres démontrent que l'Angola bâtit une économie de plus en plus diversifiée, résiliente et prête à relever les défis de demain », a-t-il déclaré.

Le responsable a également remercié la province de Huíla d'avoir accepté le défi d'être la « mascotte » de la FILDA 2026 et de mettre en valeur sa capacité de production, son potentiel ainsi que ses opportunités d'investissement.