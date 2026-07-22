Angola: FILDA/2026 - Petro de Luanda parle de son histoire et d'innovation

Luanda — Le renforcement de la stratégie de valorisation de la marque Petro de Luanda et de son rapprochement avec les supporters, les partenaires et le grand public sera au coeur même de la participation de ce grand club angolais à la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA), ouverte ce mardi dans la province d'Icolo e Bengo.

Durant cet événement, qui se termine dimanche, le club mettra en évidence son envergure institutionnelle, son parcours couronné de succès et les projets qui ont fait de lui l'une des plus grandes références du sport angolais.

Dans un communiqué, le club précise que durant la foire les visiteurs pourront s'informer sur son histoire, ses principaux trophées et des initiatives, ainsi qu'interagir avec diverses expériences spécialement conçues pour cette édition de la foire.

L'un des points saillants, indique le document, concerne la présentation officielle du nouveau maillot pour la saison 2026/27, une pièce qui rend hommage à l'histoire glorieuse du club et symbolise le lien entre le passé, le présent et le futur de l'institution.

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Sous le slogan « Produire et innover localement, gagner à l'international », la présente édition de FILDA connaît la participation de 2 348 exposants nationaux et internationaux, s'affirmant ainsi comme un espace de promotion de la production nationale, d'innovation, d'internationalisation des entreprises et d'attraction des investissements en Angola.

Avec plus de 40 ans d'histoire, FILDA accompagne l'évolution du tissu entrepreneurial angolais et s'affirme comme un point de rencontre privilégié entre entreprises, investisseurs, institutions et décideurs.