Angola: Le président de la Cour suprême fédérale du Brésil souligne le renforcement de la coopération avec le pays

Luanda — Le président de la Cour suprême fédérale du Brésil, Luiz Edson Fachin, a souligné ce mardi à Luanda le renforcement de la coopération institutionnelle entre les instances judiciaires de l'Angola et de son pays, lors d'une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida.

À cette occasion, le magistrat a exprimé l'honneur d'être reçu à la « Maison du Peuple angolais », tout en insistant sur la portée symbolique du rapprochement entre les institutions des deux pays.

Il a indiqué qu'une coopération est déjà en cours entre la Cour suprême fédérale du Brésil, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême de l'Angola, incluant des échanges d'expériences et de connaissances.

Le magistrat a noté que les perspectives de collaboration englobent la création d'un Centre d'études constitutionnelles, l'organisation de formations pour les magistrats et le personnel judiciaire, ainsi que le renforcement des liens entre les universités angolaises et brésiliennes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de la rencontre à l'Assemblée nationale, les parties ont également évoqué les liens historiques et institutionnels unissant l'Angola et le Brésil.

Le président de la Cour suprême fédérale du Brésil a souligné que, pour les Brésiliens, se rendre en Angola représente une reconnaissance des racines historiques qui ont contribué à la formation de leur société.

« En venant ici, nous avons demandé la permission à l'histoire d'entrer, car c'est sur cette terre, et en Afrique, que se trouvent les racines d'une société pluraliste comme celle du Brésil », a-t-il déclaré.

En conclusion, il a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et a réaffirmé l'engagement de poursuivre et d'approfondir la coopération entre les deux pays, en favorisant une relation d'apprentissage et de bénéfice mutuels.

Après l'audience, accompagné du président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, il a visité l'hémicycle et la galerie des premiers présidents du Parlement angolais.

Le président de la Cour suprême fédérale du Brésil est en Angola depuis lundi pour une visite de travail visant à renforcer la coopération institutionnelle avec la Cour constitutionnelle.