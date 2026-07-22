Angola: La Foire Agricole de Huíla attend 80 exploitations agricoles

Lubango — La coopérative des éleveurs du bétail du Sud d'Angola (CCGSA) prévoit de réunir quatre-vingts (80) exposants lors de la 22e édition de la Foire agropastorale, entre autres agriculteurs, entreprises de machinisme agricole et d'accessoires pour l'élevage et le développement de cette activité.

L'événement, qui se tiendra du 20 au 23 août, est organisé par la CCGSA en partenariat avec la Fédération nationale des coopératives d'élevage d'Angola (FENACOOPA) et s'inscrit dans le cadre des Fêtes de Notre-Dame du Mont.

En parlant ce mardi de ce sujet, le président de la CCGSA, Carlos Damião, a indiqué que la précédente édition avait réuni 50 exposants, mais l'idée est d'augmenter ce nombre, en raison de la croissance agropastorale dans le pays, la tenue régulière de foires dans différents points du pays.

« Nous aurons sûrement entre 300 et 400 têtes de bétail en exposition et aux enchères, nous appelons à une masse participative importante, car c'est une grande fête où on proposera un service de restauration avec une viande de la meilleure qualité », a-t-il déclaré.

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Il a annoncé qu'en tant que pionnier des foires du bétail dans le pays, l'organisation veut maintenir la qualité de l'événement qui, au-delà du bétail, organise des rencontres régulières pour discuter de la problématique l'élevage de troupeaux.

Bien qu'une grande partie du bétail de la province appartient à des éleveurs traditionnels, sans recours à la technologie, il a révélé que certaines exploitations utilisent des techniques d'insémination artificielle et d"embryons, de pâturage, entre autres méthodes d'amélioration du troupeau.

Selon Carlos Damião, le souhait était d'atteindre 500 millions de kwanzas de chiffre d'affaires, non seulement pour le bétail mais aussi pour le matériel agricole.

Le responsable a souligné que les deux ventes aux enchères resteront comme une tradition de l'événement, l'une pour les petits ruminants (chevreaux, agneaux, canards, poulets et lapins), entre autres et l'autre exclusivement consacrée aux bovins, considérés comme les plus recherchés.

Organisée chaque année en août depuis 2004, avec deux ans d'interruption, la Foire agropastorale de Huíla, se présente comme une vitrine du potentiel productif, technique et économique de la région sud du pays.

Outre l'exposition d'animaux, les ventes aux enchères de bétail et les conférences spécialisées, l'événement comprend également des visites guidées, des espaces gastronomiques, des ateliers techniques et des expositions de produits et services agropastoraux.

Le programme est enrichi par des activités récréatives et de moments d'échange qui favorisent le partage de connaissances, l'échange d'expériences et la convivialité entre producteurs, techniciens, entrepreneurs et autres acteurs du secteur.

La vente aux enchères de la 21e édition de la Foire agropastorale a rapporté 189 500 000 kwanzas, avec la vente de 600 animaux répartis en 116 lots, entre bovins, caprins, ovins et volaille.