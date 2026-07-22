Angola: Le Pape Léon XIV a quitté le pays satisfait de la foi et du dynamisme de la jeunesse

Luanda — Le président de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST), Mgr Manuel Imbamba, a déclaré aujourd'hui à Luanda que le Pape Léon XIV avait quitté l'Angola « très satisfait » de la manière dont la foi est vécue dans le pays et de la forte présence des jeunes au sein de l'Église catholique.

L'archevêque s'est exprimé devant la presse après avoir assisté à l'audience accordée par le Président João Lourenço au Nonce apostolique en Angola et à São Tomé-et-Principe, Mgr Kryspin Dubiel. Le Nonce a remis au chef de l'État un message de remerciement du Pape Léon XIV pour l'accueil et l'organisation de la visite apostolique qui a eu lieu en avril dernier.

Mgr Manuel Imbamba a souligné que le message de remerciement adressé au Président de la République témoigne également de la reconnaissance du succès de la visite apostolique.

Dans sa lettre, le Saint-Père salue aussi l'engagement de l'Église catholique dans l'organisation de cette visite.

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« Sans aucun doute. Ce fut un moment historique, un moment unique, un moment ecclésial et un moment pour l'Angola », a déclaré le président de la CEAST aux journalistes.

Selon Mgr Manuel Imbamba, le Pape a été particulièrement impressionné, lors de son séjour dans en Angola, par la vitalité de l'Église angolaise et par l'implication des jeunes dans les célébrations et les activités pastorales.

« Le Saint-Père est reparti très heureux de la manière dont la foi est vécue ici et, surtout, d'avoir trouvé une Église comptant autant de jeunes », a-t-il souligné.

Pour l'archevêque de Saurimo, ce témoignage encourage l'Église à continuer de donner la priorité aux jeunes, aux enfants et aux groupes les plus vulnérables, en leur apportant le message chrétien.

« Cela nous incite à tourner notre regard vers les jeunes, les enfants et toutes les personnes vulnérables, pour leur offrir la joie de Jésus-Christ, qui se présente comme le chemin, la vérité et la vie », a-t-il souligné.

Mgr Manuel Imbamba a également noté que la remise du message du Pape au Chef de l'État coïncidait avec le troisième mois suivant la visite apostolique en Angola, achevée le 21 avril, une occasion qu'il a jugée symbolique pour renouveler l'engagement de l'Église envers l'héritage spirituel laissé par le Souverain pontife dans le pays.

À propos de la visite du Pape en Angola

La visite apostolique du Pape Léon XIV en Angola, effectuée du 18 au 21 avril de cette année, a été marquée par un vibrant appel à la paix, à la réconciliation nationale et à la justice sociale, tout en réaffirmant le rôle de l'Angola comme acteur du dialogue et de la stabilité en Afrique.

Ce déplacement constituait le premier voyage du Souverain Pontife sur le continent africain depuis le début de son pontificat et la troisième visite d'un pape en Angola, après celles de saint Jean-Paul II en 1992 et de Benoît XVI en 2009, sous la devise « Pèlerin de l'espérance, de la réconciliation et de la paix».

Au cours de son séjour, Léon XIV a été reçu par le président João Lourenço lors d'un entretien officiel. Il s'est également entretenu avec les autorités angolaises, les membres du corps diplomatique et des représentants de la société civile.

Le programme comprenait plusieurs célébrations religieuses à Luanda, un pèlerinage au sanctuaire de Muxima ainsi qu'un déplacement à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, où le Saint-Père a présidé une célébration eucharistique rassemblant des milliers de fidèles et visité un établissement d'accueil pour personnes âgées.