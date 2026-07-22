Tunisie: Vie associative

Les lauriers de la solidarité à Ksar Hélal

Pour la quatrième année consécutive, l'association Générations Hilaliennes (Ajyèl Ksar Hélal) a organisé samedi 11 juillet la désormais traditionnelle fête de fin d'année scolaire en l'honneur des nouveaux bacheliers qui ont obtenu les meilleures notes, chacun dans la discipline de sa filière, à savoir les lettres, les mathématiques, les sciences expérimentales, l'économie et la gestion, les sciences technologiques et les sciences informatiques.

Et ce sont ainsi six lauréats qui se sont partagé, à parité entre filles et garçons, les six prix annuellement décernés aux meilleurs candidats des deux établissements secondaires de la ville. Le président de l'association n'a pas manqué de relever que les sessions précédentes avaient vu la prééminence de la composante féminine.

La cérémonie s'est déroulée dans les sous-sols de locaux d'une importante entreprise locale dont le promoteur est par ailleurs membre du bureau directeur de l'association. Le dépouillement pour ne pas dire l'austérité de ce cadre n'a pas empêché la chaleur des retrouvailles entre membres de l'association et l'élégance de l'accueil réservé aux lauréats et leurs accompagnants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une manière discrète mais ô combien éloquente d'éveiller chez les lauréats l'aspiration à servir la nation à laquelle ils doivent tant.

En prélude à la cérémonie de remise des prix à proprement parler, les organisateurs ont procédé à la projection d'un documentaire d'une cinquantaine de minutes réalisé par les soins de l'Association tunisienne des anciens des grandes écoles (Atuge) intitulé « Bâtisseurs ».

Une revue des principales figures issues des grandes écoles françaises (Polytechnique, Centrale, Ponts et Chaussée, ENA, etc.) qui, à la proclamation de l'indépendance du pays, en 1956 et dans les années suivantes, se sont attelés à bâtir la Tunisie nouvelle dans tous les domaines et s'y sont employés avec ténacité, abnégation et succès, en dépit de la modestie des moyens dont ils ont disposé.

Une manière discrète mais ô combien éloquente de rappeler aux lauréats présents les sacrifices consentis par leurs aînés qui ont placé l'intérêt général au-dessus des considérations de réussite personnelle et d'éveiller en eux l'aspiration à rendre les mêmes services à la nation à laquelle ils doivent tant.

Puis vint le moment tant attendu. Avant de procéder à la distribution des prix, le président de de l'association n'a pas caché la déception des organisateurs de n'avoir pu attribuer le prix le plus élevé. En effet, le montant de chacun des prix attribués par la grille retenue par le règlement intérieur de cette opération varie de deux mille à sept mille dinars. Il semble qu'aucun des lauréats n'ait obtenu la note correspondant à cette récompense, celles décernées correspondant à des notes allant de 14 à 17,93. Il a exprimé l'espoir de pouvoir le remettre à la prochaine session.