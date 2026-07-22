Tunisie: Huitième conférence arabe des retraites et des assurances sociales - Quelles stratégies face aux mutations ?

En Tunisie comme dans le monde arabe et ailleurs, les systèmes de retraite et de couverture sociale sont confrontés à des défis de divers ordres, dont la transformation démographique, la pression financière, l'équité des cotisations et des couvertures et, bien évidemment, la révolution digitale.

En vue d'échanger les points de vue et les expériences et trouver des solutions équilibrées et durables, Tunis abrite du 20 au 22 juillet, la huitième Conférence arabe des retraites et des assurances sociales, sur le thème : « Le processus de réformes vers une sécurité des retraites ».

L'événement est organisé par l'institution bahreïnie MenaMoney en partenariat avec le ministère tunisien des Affaires sociales, les caisses sociales et le Centre de recherches et des études sociales.

Selon les organisateurs, la région arabe ne fait pas exception s'agissant du déséquilibre financier issu, d'un côté, de l'augmentation de l'espérance de vie qui est en soi un facteur de développement humain nécessitant plus de dépenses au niveau des caisses de retraite et, d'un autre côté, le rétrécissement relatif des cotisations pour diverses raisons.

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Selon Ibrahim Khalil Ibrahim CEO de la compagnie organisatrice MenaMoney, bien que la situation soit différente d'un pays à l'autre, la pérennité des systèmes de retraite implique la mise en place de solutions d'investissement durables, à même de couvrir les besoins grandissants en matière de couverture sociale et de pensions.

« Des réformes équilibrées entre les générations sont nécessaires », a pour sa part déclaré Mohamed Karaki, directeur général de la Caisse de sécurité sociale au Liban à l'ouverture des travaux, plaidant pour une revue des systèmes d'assurances sociales et de retraites, afin que les systèmes de couverture puissent jouer leur rôle en tant que pilier de stabilité sociale et économique.

Il a considéré que la modernisation des systèmes de protection nécessite une vision et une coopération régionales, afin de créer un système d'investissement régional et mettre à niveau les législations existantes, en synergie avec les mutations rapides et profondes que les pays de la région ont en partage.

En Tunisie, les retraites, la protection sociale et le système de cotisation font l'objet, actuellement, d'une réflexion approfondie, afin d'assurer un équilibre durable entre plusieurs paramètres, dont l'élargissement de la base de cotisation et des bénéficiaires, le financement durable des retraites sur le principe de solidarité entre les catégories sociales et les générations et surtout la mise en oeuvre d'un système équitable consolidant la confiance entre la population et l'administration.

« Il ne s'agit pas juste d'un élargissement pour inclure de nouvelles catégories, mais plutôt d'une réforme globale du système basée sur l'humain et qui tienne compte des spécificités de chacune des composantes de la société », a affirmé Issam Lahmar, ministre des Affaires sociales dans une déclaration aux médias, à cette occasion.

Le ministre ne s'est pas prononcé sur un calendrier précis des réformes et n'a pas confirmé s'il s'agirait ou non de fusion entre les caisses sociales, mais il a mis l'accent sur la nécessité de préserver l'équilibre financier du système des retraites et de la protection sociale tout en garantissant un minimum de couverture pour chacun, avec, également, la prise en compte des spécificités des contribuables.

Il a, entre autres, indiqué que certaines activités informelles sont actuellement en dehors des systèmes de protection sociale, exprimant le souhait de les intégrer, ce qui se traduirait par de nouvelles entrées de fonds, mais surtout pour que personne ne soit exclue des services sociaux qui en découlent.

Dans son propos, le ministre a rappelé le choix de la Tunisie d'une économie sociale et solidaire, tout en profitant des avantages de la transition digitale et son apport en termes de transparence, d'efficacité et d'optimisation.

Les travaux de cette conférence arabe devraient aboutir à des recommandations permettant de conforter les revenus des retraités tout en consolidant les acquis et tout en garantissant la pérennité des systèmes de protection sociale et des retraites.