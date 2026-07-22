Tunisie: Maher Kanzari nouveau entraîneur du Club Africain

21 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le Club Africain a annoncé, ce lundi, avoir finalisé les procédures de recrutement de Maher Kanzari, qui devient le nouvel entraîneur de l'équipe première.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le club indique que le technicien prendra officiellement ses fonctions à partir du lundi 27 juillet 2026, date à laquelle il entamera sa mission à la tête du staff technique des Rouge et Blanc.

Le Club Africain n'a pas communiqué davantage de détails concernant la durée du contrat ni la composition du futur staff technique.

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