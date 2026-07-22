Congo-Kinshasa: Les enjeux du dialogue inclusif initié par Félix Tshisekedi

21 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président Félix Tshisekedi a donné son accord pour la tenue d'un nouveau dialogue politique en RDC, vendredi dernier, lors d'un échange avec les chefs des principales confessions religieuses du pays. A l'issue de cet échange, le Cardinal Fridolin Ambongo a, au nom de ses collègues, salué cette initiative du président de la République. Le prélat catholique a encouragé tous les acteurs sociopolitiques à soutenir cette démarche qui, selon lui, vise à décrisper la crise politique et sécuritaire en RDC.

Un appel auquel différents camps concernés réagissent déjà. Corneille Nangaa, chef du mouvement armé AFC, par exemple, a dit privilégier la restructuration des institutions, de l'armée et de la justice. La classe politique interne en RDC s'est, elle, montrée favorable à l'organisation du dialogue national.

C'est ainsi que la C64, coalition de six principaux partis politiques de l'opposition, dit avoir pris acte de cet appel du Président de la République pour l'organisation d'un dialogue national pour aider à régler les multiples crises du pays. Elle a décidé d'annuler ses manifestations de revendication prévues le mercredi 22 juillet et réclame ce dialogue avant le 15 Aout.

Le PPRD parti de Joseph Kabila reconnait l'importance d'un dialogue politique en RDC mais parle de prudence.

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La société civile a réagi elle aussi notamment à travers l'Association africaine de défense des droits humains, qui salue le courage du chef de l'Etat, pour cette option prise pour un dialogue inclusif. A toutes les parties impliquées dans la crise, le président de l'ASADHO a recommandé de jouer un jeu clair et franc pour trouver un compromis.

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