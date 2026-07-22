Soudan: Le Premier ministre préside une réunion sur la création et le développement de centres médicaux

21 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a présidé aujourd'hui à Khartoum une réunion élargie. Y ont participé les ministres de l'Intérieur et de la Santé, le gouverneur de l'État de Khartoum et le commissaire à l'aide humanitaire, en présence du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdullah Mohammed.

Au cours de cette réunion, le ministre de la Santé, le Dr Haitham Mohammed Ibrahim, a présenté le plan global de création et de développement de centres médicaux dans la capitale et les États.

Les participants ont salué les efforts déployés en la matière et ont souligné la nécessité de poursuivre la coopération entre les parties prenantes afin de faire avancer la mise en oeuvre de ce plan.

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