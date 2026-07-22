Congo-Kinshasa: Début des travaux de reconstruction du pont Lukaya à Kinshasa

Les habitants des communes de Mont-Ngafula et de la N'Sele à Kinshasa poussent déjà un ouf de soulagement, après le lancement officiel des travaux de construction d'un nouveau pont sur la rivière Lukaya.

Ces deux municipalités seront bientôt de nouveau reliées grâce à cet ouvrage. Celui-ci permettra de rétablir la circulation et les échanges entre plusieurs quartiers des deux communes, interrompus depuis l'effondrement de l'ancien pont en avril 2025.

Les travaux, confiés à l'entreprise SAFRIMEX pour une durée de dix mois, ont été officiellement lancés par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, à la suite des cris d'alarme des populations de ce secteur de la capitale.

Une fois achevé, le pont facilitera la circulation des véhicules et des personnes d'une rive à l'autre.

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Cet ouvrage reliera directement des zones stratégiques comme Mont-Ngafula (notamment les quartiers Lemba-Imbu et Verman) à d'autres secteurs de l'est de la capitale (N'Sele), brisant ainsi l'isolement géographique.

Selon les témoignages des populations riveraines, cet édifice permettra aux habitants, écoliers et travailleurs de traverser la rivière en toute sécurité, évitant l'usage de passerelles de fortune périlleuses. L'un d'eux, Paul Tshilumbu Kantola, salue la concrétisation du début de ce projet :

« On était un peu dubitatif et voilà c'est du concret. Je remercie le ministre qui ne lésine pas sur les moyens pour reconstruire notre ville de Kinshasa. Mais, le Congo entier est un grand chantier ».

En attendant, les habitants de cette partie de Kinshasa continuent de recourir à des installations de fortune, notamment des échelles en bois et des passages risqués sur des roches immergées, au péril de leur vie.

Le pont sur la rivière Lukaya avait été entièrement emporté par les pluies diluviennes des 5 et 6 avril 2025.

Cette coupure prolongée continue de perturber lourdement la mobilité quotidienne des riverains, transformant le passage en un véritable parcours du combattant.