Congo-Kinshasa: Haute Cour militaire - La défense du général Tshiwewe réclame sa liberté provisoire

La Haute Cour militaire de la RDC a tenu mardi 21 juillet 2026 sa troisième audience d'instruction dans l'affaire mettant en cause le général d'armée Christian Tshiwewe et consorts. A cette occasion, la défense de l'ancien chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et ancien conseiller militaire du Chef de l'État a demandé sa mise en liberté provisoire.

Les avocats du général Tshiwewe ont dénonçant de présumées irrégularités de procédure depuis son arrestation. L'officier a été privé de sa liberté et conduit immédiatement à Ndolo, sans être attendu sur procès-verbal ni signifié de son arrestation, pendant plus de trois mois, selon Me Parfait Kanyanga.

Dix officiers généraux et supérieurs, ainsi qu'un civil, sont poursuivis pour huit chefs d'accusation :

complot

propagation de faux bruits

apologie du terrorisme

trahison

violation des consignes

désertion à l'étranger

détention illégale d'armes et de munitions de guerre

incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline.

Il s'agit des faits graves, pour lesquels les prévenus encourent la peine de mort.