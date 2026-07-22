Congo-Kinshasa: Haute Cour militaire - La défense du général Tshiwewe réclame sa liberté provisoire

21 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Haute Cour militaire de la RDC a tenu mardi 21 juillet 2026 sa troisième audience d'instruction dans l'affaire mettant en cause le général d'armée Christian Tshiwewe et consorts. A cette occasion, la défense de l'ancien chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et ancien conseiller militaire du Chef de l'État a demandé sa mise en liberté provisoire.

Les avocats du général Tshiwewe ont dénonçant de présumées irrégularités de procédure depuis son arrestation. L'officier a été privé de sa liberté et conduit immédiatement à Ndolo, sans être attendu sur procès-verbal ni signifié de son arrestation, pendant plus de trois mois, selon Me Parfait Kanyanga.

Dix officiers généraux et supérieurs, ainsi qu'un civil, sont poursuivis pour huit chefs d'accusation :

  • complot
  • propagation de faux bruits
  • apologie du terrorisme
  • trahison
  • violation des consignes
  • désertion à l'étranger
  • détention illégale d'armes et de munitions de guerre
  • incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline.

Il s'agit des faits graves, pour lesquels les prévenus encourent la peine de mort.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.