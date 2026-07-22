Afrique de l'Est: L'IGAD renforce la coordination entre les envoyés spéciaux dans le cadre des efforts de paix au Soudan

Addis Ababa — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a convoqué la troisième réunion des envoyés spéciaux pour le Soudan.

Cette réunion s'est tenue avec le soutien du gouvernement japonais, alors que les acteurs régionaux et internationaux s'efforcent de renforcer la coordination de leurs efforts pour résoudre le conflit dévastateur qui sévit au Soudan.

La réunion a été ouverte par le secrétaire exécutif de l'IGAD, le Dr Workneh Gebeyehu, et le ministre des Affaires étrangères du Kenya, Musalia Mudavadi.

Elle a réuni les envoyés spéciaux et les partenaires de médiation afin de faire le point sur les progrès accomplis, d'harmoniser les stratégies et de renforcer la coopération dans le cadre des efforts en cours visant à faire avancer la paix au Soudan.

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Les discussions ont porté sur le renforcement de la coordination entre les acteurs régionaux et internationaux impliqués dans les efforts de paix et sur la garantie d'une plus grande cohérence entre les initiatives visant à mettre fin à la crise.

L'IGAD a réaffirmé son engagement en faveur d'une approche coordonnée et menée par l'Afrique pour résoudre le conflit, en collaborant étroitement avec ses États membres, l'Union africaine, les Nations unies et toutes les parties prenantes déterminées à instaurer un Soudan pacifique, stable et prospère.

Le Soudan est en proie à un conflit dévastateur depuis avril 2023, date à laquelle des combats ont éclaté entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF).

Cette guerre a déclenché une grave crise humanitaire, provoquant le déplacement de millions de personnes et suscitant des inquiétudes quant à la stabilité régionale et au risque de nouvelles répercussions.

pEn tant qu'organisation régionale majeure, l'IGAD a continué à s'impliquer activement dans les efforts diplomatiques visant à favoriser un règlement pacifique du conflit.

Elle a collaboré avec les parties prenantes soudanaises, l'Union africaine, les Nations unies et des partenaires internationaux afin de promouvoir le dialogue et de coordonner les efforts de médiation, en soulignant l'importance d'une approche unifiée et pilotée par l'Afrique pour mettre fin à la guerre et rétablir la stabilité au Soudan, a-t-on appris.