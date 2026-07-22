Afrique: Le vice-Premier ministre éthiopien arrive au Ghana pour le sommet extraordinaire de l'UA sur la santé

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre éthiopien, Temesgen Tiruneh, est arrivé à Accra pour participer au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine consacré à la santé.

Les dirigeants africains se réunissent à Accra afin de tracer la voie vers un avenir sanitaire plus autonome, résilient et durable pour le continent, rapporte l'ENA depuis Accra.

À son arrivée à l'aéroport international d'Accra, le vice-Premier ministre Temesgen a été chaleureusement accueilli par le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, ainsi que par d'autres hauts responsables gouvernementaux.

Ce sommet extraordinaire, prévu les 21 et 22 juillet, rassemble des chefs d'État et de gouvernement africains, des ministres de la Santé, des décideurs politiques et des partenaires au développement afin d'aborder certains des défis les plus urgents du continent en matière de santé publique.

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Le sommet devrait se concentrer sur le renforcement de la souveraineté sanitaire de l'Afrique et l'accélération des efforts en faveur de la couverture sanitaire universelle, notamment l'élimination du VIH/sida et de la tuberculose en tant que menaces pour la santé publique d'ici 2030.

Les dirigeants africains devraient également débattre de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, du développement de la production pharmaceutique locale et du renforcement du financement durable de systèmes de santé résilients.

L'une des principales priorités du sommet est l'élaboration d'une feuille de route pour un financement durable de la santé, qui favorise l'appropriation par l'Afrique, l'autonomie et le renforcement des capacités nationales pour répondre aux priorités sanitaires du continent.

À la veille du sommet, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a déclaré que cette réunion offrait l'occasion de passer « des engagements à l'action » pour relever les défis sanitaires de l'Afrique.

L'Éthiopie devrait partager ses expériences et ses réalisations dans le secteur de la santé avec les dirigeants et les parties prenantes du continent, contribuant ainsi aux efforts africains plus larges visant à renforcer les systèmes de santé et à améliorer les résultats en matière de santé publique.

Au cours de son séjour au Ghana, le vice-Premier ministre Temesgen devrait également mener des discussions bilatérales sur des questions d'intérêt commun visant à renforcer les relations entre l'Éthiopie et le Ghana, à approfondir la coopération multilatérale et à faire progresser les partenariats régionaux et continentaux.