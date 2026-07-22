Ethiopie: Dialogue national - Une voie locale vers une paix durable : commissaire au dialogue

Addis Ababa — Le dialogue national en cours en Éthiopie représente une voie propre au pays vers une paix durable, a déclaré Yonas Adaye, commissaire chargé du dialogue national éthiopien.

S'adressant à Pulse of Africa (POA) en marge de la Conférence sur le dialogue national, le commissaire a expliqué que ce dialogue visait à s'attaquer aux causes profondes des griefs de longue date dans le pays et à jeter les bases d'une paix durable, d'une gouvernance inclusive et d'un développement durable.

« L'art et la science du dialogue consistent à mettre au jour les vérités cachées ou les causes structurelles des conflits. Tant qu'il y a des conflits, il ne peut y avoir ni développement économique, ni évolution politique, ni aucune forme de gouvernance à laquelle on pourrait aspirer », a-t-il précisé.

Selon lui, le dialogue national est un gage de développement politique solide, de gouvernance inclusive et de progrès politique représentatif.

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Il a ajouté que les 4 000 représentants participant à la Conférence de dialogue national mènent des discussions structurées sur les huit grands axes de l'ordre du jour, élaborés à l'issue de consultations menées à travers le pays et à l'étranger.

Les délégués sont répartis en groupes de travail afin de débattre des questions identifiées par les citoyens.

Concernant les questions d'inclusivité, le commissaire Yonas a déclaré que le dialogue national éthiopien vise à garantir que les voix traditionnellement exclues du processus décisionnel national soient représentées.

Il a mis en avant des évaluations universitaires et des exemples de participation de groupes professionnels historiquement marginalisés, décrivant ce processus comme s'inscrivant dans la lignée des approches autochtones éthiopiennes de résolution des conflits.

Le commissaire a noté que le processus de dialogue avait été inclusif et qu'il s'était appuyé sur les savoirs autochtones et les mécanismes culturels plutôt que sur des solutions importées.

Le commissaire Yonas a en outre établi un lien entre le dialogue éthiopien et les aspirations africaines plus larges, affirmant que l'expérience de l'Éthiopie pouvait contribuer à la paix, à l'intégration et à la coopération régionales.

Il a fait référence aux philosophies de l'Ubuntu et du Medemer, affirmant que la paix en Éthiopie était étroitement liée à la stabilité dans toute la Corne de l'Afrique et au-delà.

« Pour qu'une Afrique plus radieuse voie le jour... la meilleure issue réside véritablement dans le dialogue », a-t-il souligné, ajoutant que l'Éthiopie contribue aux efforts de paix à travers le continent.

Le commissaire a souligné que le processus de dialogue national est une initiative menée à l'échelle nationale visant à promouvoir la réconciliation, la recherche d'un consensus et la stabilité à long terme.

La Conférence de dialogue national, actuellement en cours, poursuivra ses délibérations au cours des prochaines semaines, tandis que les délégués chercheront un terrain d'entente sur les questions qui façonneront l'avenir de l'Éthiopie.