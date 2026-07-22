Ethiopie: Le pays appelle à une coopération continentale renforcée pour lutter contre le terrorisme

L'Éthiopie a appelé à un renforcement de la coopération continentale et à la mise en oeuvre effective des cadres de sécurité africains afin de faire face à la menace croissante du terrorisme et de l'extrémisme violent sur l'ensemble du continent.

La ministre d'État aux Affaires étrangères, Hadera Abera, a fait cette déclaration lors de la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPSUA) consacrée à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique.

Au cours de la réunion, il a souligné la menace croissante que représentent les groupes terroristes internationaux pour la paix et la sécurité sur le continent, en soulignant que ces groupes exploitent de plus en plus les technologies émergentes, notamment les plateformes numériques et les réseaux sociaux, pour recruter des membres, diffuser de la propagande et propager des idéologies extrémistes.

Compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire mondiale, le ministre d'État a souligné la nécessité de rendre opérationnelle la Force africaine en attente et de renforcer la mise en oeuvre des cadres normatifs continentaux afin de renforcer la coopération intra-africaine dans les domaines de la sécurité et de la gouvernance.

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Selon le ministère des Affaires étrangères, le ministre d'État Hadera a également mis en avant les efforts continus de l'Éthiopie pour lutter contre le terrorisme intérieur, ainsi que sa contribution significative aux initiatives régionales visant à faire face à la menace terroriste.