Sénégal: Soutien au Président Bassirou Diomaye Faye - Le maire de Diass, Mamadou Ndione, donne ses raisons

22 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima MBAYE

Le maire de Diass, Mamadou Ndione, lors d'un « Sargal », organisé, le 19 juillet 2026, en son honneur, par les femmes du quartier de Ndingue (Diass), est revenu sur les raisons de son soutien au Président Bassirou Diomaye Faye et de son adhésion à la coalition « Diomaye Président ».

Il a indiqué avoir mis en avant à la fois les enjeux de développement de sa commune et la nécessité de privilégier la stabilité politique et le redressement économique du Sénégal. D'après M. Ndione, sa récente rencontre avec le chef de l'État s'est articulée autour de deux préoccupations majeures. La première concerne les priorités de la commune de Diass.

Avec la présence du Port de Ndayane, de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), de la Zone économique spéciale et du Pôle urbain de Diamniadio, Diass occupe désormais une place centrale dans les ambitions de développement du pays. Le maire estime que cette transformation doit s'accompagner d'investissements conséquents.

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