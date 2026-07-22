Niger: La junte de plus en plus sous pression des groupes armés rebelles

La nouvelle attaque meurtrière contre un détachement militaire nigérien, vendredi 17 juillet 2026 sur l'axe Bankilaré-Téra, illustre la pression grandissante exercée sur la junte au pouvoir par les groupes armés actifs dans l'ouest du pays. Si le bilan officiel fait état de 16 soldats tués, plusieurs sources indépendantes évoquent des pertes beaucoup plus lourdes.

Cette embuscade, survenue dans l'après-midi près du village de Doungourou, dans la région de Tillabéri, met une nouvelle fois en évidence les difficultés des autorités militaires à sécuriser l'ouest du Niger. Selon une source locale citée par l'Agence France presse (Afp) et reprise par Radio France internationale (RFI), le détachement circulait sur l'axe Bankilaré-Téra lorsqu'il a été pris pour cible par des assaillants dans une zone régulièrement touchée par les violences armées.

Face à cette attaque, le ministère nigérien de la Défense a communiqué un bilan de 16 soldats tués et 23 blessés, dont neuf grièvement. Il affirme également que 15 assaillants ont été neutralisés après la riposte des forces de défense et de sécurité, appuyées par des moyens aériens. D'après l'Agence nigérienne de presse, des opérations de ratissage et de sécurisation se poursuivent dans la zone, signe que la menace demeure active malgré la réponse militaire.

Un premier semestre d'attaques constantes

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La portée de cette pression sécuritaire apparaît toutefois plus nette dans les bilans avancés par des sources indépendantes. Rfi, citant ses propres sources, évoque au moins 47 militaires tués, dont le chef du détachement, et plus de 50 blessés. L'activiste nigérien Abdou Bagoui, cité par Afrik Soir, estime par ailleurs qu'au moins 223 civilo-militaires ont été tués au seul mois de juin 2026 au Niger, dont 161 dans la région de Tillabéri. Enfin, les données du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr) et du Cluster Protection, reprises par ReliefWeb, recensent dès janvier 2026, 33 incidents de protection et 80 victimes dans cette même région.

Depuis le début de l'année, l'armée nigérienne apparaît ainsi soumise à un harcèlement répété. Les groupes armés ont visé à deux reprises l'aéroport international Diori Hamani de Niamey et la base militaire voisine en l'espace de six mois : en janvier, d'abord, par l'État islamique au Sahel selon plusieurs sources sécuritaires, puis le 18 juin lors d'une attaque revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), qui a fait au moins 11 soldats et deux civils tués, quatre blessés et 22 assaillants neutralisés selon le ministère nigérien de la Défense. Cette succession d'attaques contre des convois, des positions militaires et des infrastructures stratégiques donne l'image de forces gouvernementales constamment sollicitées, contraintes de défendre simultanément les axes routiers, les bases et les abords de la capitale.

Ces chiffres, bien que provenant de sources différentes et parfois difficiles à vérifier de manière indépendante sur le terrain, renforcent l'image d'une junte confrontée à une insécurité persistante dans l'ouest nigérien. Frontalière du Mali et du Burkina Faso, la région de Tillabéri reste l'un des principaux foyers de l'insurrection jihadiste au Sahel central, où les attaques répétées fragilisent la promesse des autorités militaires de rétablir la sécurité.

Le 18 juillet 2026, Rfi s'est fait écho de ce qu'au Niger, « le parquet a récemment présenté son rapport mensuel d'activité au tribunal de grande instance de Niamey. Au cours du mois de juin, plus de 400 procès-verbaux ont été traités. Des affaires de droit commun, mais aussi plus d'une centaine de cas liés au terrorisme ».