Afrique: Les douanes lancent le convoi de rapatriés de Le Caire au Soudan

Les forces des douanes soudanaises ont commencé hier, dans la capitale égyptienne Le Caire, à inaugurer le premier groupe de rapatriés vers le Soudan dans le cadre de l'initiative de retour volontaire organisée par les forces des douanes, en présence du ministre plénipotentiaire Al-Bukhari Habiballa Abbas, consul général de la République du Soudan au Caire.

Le consul général a été accueilli par le colonel de police (juriste) Babakar Mohamed Qasm Alla, secrétaire général du Fonds des services et chef du Comité du retour volontaire des forces douanières, en présence du général de police (juriste) Mohamed Hassan Mohamed Idris, chef du Comité des retraités de la police, ainsi que d'un certain nombre d'anciens officiers des douanes et de la police.

Le premier convoi, composé de (686) passagers répartis à bord de 14 bus, des familles de membres des forces des douanes et des citoyens soudanais résidant en République arabe d'Égypte en coordination entre la Commission du retour volontaire des forces des douanes et la Commission Al-Amal pour le retour volontaire, sous la devise « Ensemble vers un retour sûr et digne ».

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Le colonel de police (juriste) Babiker Mohamed Qasm Alla a souligné que l'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des directives du Conseil de souveraineté transitoire, du ministère de l'Intérieur et de la direction des douanes, et vise à faciliter le retour volontaire des Soudanais, à soutenir les efforts de reconstruction et à renforcer la stabilité.

Il a salué les positions fraternelles de la République arabe d'Égypte, tant du gouvernement que du peuple, qui ont accueilli les Soudanais pendant la crise.

De son côté, le ministre plénipotentiaire Al-Bukhari Habib Alla Abbas a souligné l'importance du retour au pays à cette phase, saluant le rôle patriotique joué par les forces des douanes pour servir la patrie et soutenir l'économie soudanaise, tout en affirmant que le consulat général au Caire continuerait à apporter son soutien et son aide aux citoyens soudanais et à faciliter les procédures de leur retour.

Le porte-parole officiel de la Commission « Al-Amal » pour le retour volontaire, M. Asim Al-Balal Al-Tayeb, a salué la coopération fructueuse avec les services des douanes, soulignant que cette initiative incarne l'esprit de solidarité et de coopération entre les Soudanais et reflète l'importance de la convergence des efforts officiels et populaires pour faire réussir les programmes de retour volontaire.