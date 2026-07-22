Soudan: Le Ministre des Mines et le DG de Zadna discutent l'utilisation des recettes des mines

Khartoum, 20 Juillet 2026 (SUNA) - Le ministre des Mines, Nour Al-Da'im Taha, a examiné Lundi avec le membre délégué de la compagnie Zadna, Ali Khalifa Askouri, les perspectives de coordination et de coopération entre le ministère et la compagnie, ainsi que les moyens de profiter des bénéfices du secteur minier pour soutenir et développer l'agriculture.

Dans des déclarations à la presse à l'issue de la réunion, le membre délégué de la compagnie Zadna a indiqué que la rencontre a porté sur un certain nombre de visions et d'idées relatives au développement du secteur économique, en mettant l'accent sur la manière d'utiliser les excédents réalisés par le secteur minier et de les réinvestir dans le secteur agricole en général et dans le projet « Zadi 1 » en particulier.

M. Askouri a souligné le souci de la compagnie Zadna de coordonner avec le ministère des Mines pour échanger les expériences et les idées, soulignant la nécessité d'éviter ce qui s'est produit après la production pétrolière, lorsque les recettes n'ont pas été investies de manière à servir le développement.

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Il a ajouté que la compagnie espérait que les recettes du secteur minier contribueraient cette fois-ci à un véritable essor, à travers la réaffectation de ses excédents au développement du secteur agricole, afin que le pays puisse progresser pleinement.