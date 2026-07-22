Afrique: Davis cup - Le tirage au sort de la zone Afrique groupe V a rendu son verdict à Brazzaville

Organisée du 20 au 25 juillet à Brazzaville sous l'égide de la Fédération congolaise de tennis (Fécoten) et la World tennis, la phase de groupes de la coupe Davis, Zone Afrique groupe V est officiellement lancée. À l'issue de la cérémonie du tirage au sort, les douze nations participantes ont été réparties dans quatre poules de compétition intenses.

C'est désormais officiel. Le tableau de la coupe Davis groupe V Afrique est dévoilé. Réunies dans la capitale congolaise pour une semaine de compétition au sommet du tennis continental, les délégations connaissent désormais leurs adversaires directs pour la phase de poules.

Le tirage au sort a débouché sur un équilibre stimulant à travers quatre groupes de trois nations puisque la poule A regroupe Madagascar, l'Éthiopie et la Mauritanie. La deuxième poule mettra aux prises le Cameroun, l'Ouganda et la Zambie. Dans la poule C, le Rwanda va affronter la Libye et les Seychelles, pendant que le pays hôte, le Congo, sera face au Gabon et à la Tanzanie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un tirage relevé mais prometteur pour la sélection congolaise, qui aura fort à faire face à un derby sous-régional contre le voisin gabonais qu'elle va croiser lors de sa premiere sortie et une confrontation tactique contre la Tanzanie. Jouer devant leur public sera un atout majeur pour les joueurs congolais qui visent une qualification pour les phases à élimination directe.

La compétition, qui se déroulera tout au long de la semaine jusqu'au 25 juillet, déterminera les équipes qui obtiendront leur billet pour l'échelon supérieur. Le public et les passionnés de la balle jaune sont attendus nombreux sur les courts pour soutenir les athlètes.