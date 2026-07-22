Tunisie: IA - Un Livre blanc pour renforcer la compétitivité de l'économie tunisienne

L'Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE) prépare l'élaboration d'un Livre blanc consacré à l'intelligence artificielle en Tunisie, avec l'objectif de proposer une vision nationale et des recommandations concrètes pour tirer profit de cette technologie au service du développement économique et de l'innovation.

Le président de l'ATUGE, Amine Alloulou, a annoncé cette initiative en marge de la 3e édition du Tunisia Global Forum, organisée sous le thème "Bâtir l'avenir à l'ère de l'intelligence artificielle".

Dans une déclaration accordée aux médias, il a précisé que plus de 20 experts et compétences tunisiennes, établis en Tunisie et à l'étranger, travaillent depuis six mois, à titre bénévole, à l'élaboration des propositions qui seront intégrées dans ce Livre blanc.

Selon lui, la contribution à cette réflexion reste ouverte à l'ensemble des acteurs souhaitant participer à la définition d'une vision nationale autour de l'intelligence artificielle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif de cette initiative est de construire une stratégie basée sur les atouts disponibles en Tunisie, ses compétences et ses domaines d'excellence, afin d'exploiter l'intelligence artificielle dans des projets à forte valeur ajoutée, au bénéfice des citoyens, des entreprises tunisiennes et de la compétitivité de l'économie nationale.

Amine Alloulou a souligné que ce Livre blanc vise également à accompagner l'accélération de la transformation numérique, à stimuler l'innovation et à identifier des secteurs où l'intelligence artificielle pourrait constituer un véritable levier de développement.

Cette initiative s'inscrit dans les travaux de la troisième édition du Tunisia Global Forum, qui réunit entrepreneurs, experts, investisseurs, chercheurs et acteurs de l'innovation autour des enjeux liés à l'intelligence artificielle et à son impact sur l'avenir économique de la Tunisie.