Tunisie: Coupures d'électricité - Près de 35% de la récolte de tomates menacés de perte

Les perturbations de l'approvisionnement en électricité commencent à peser lourdement sur la filière de la tomate en Tunisie. Près de 35% de la récolte de tomates seraient exposés à des pertes en raison des coupures électriques répétées, a alerté mardi Adel Antit, membre de la Fédération nationale de la tomate.

Intervenant sur Diwan Fm, le responsable a indiqué que les interruptions d'électricité enregistrées durant cette période ont directement affecté les producteurs ainsi que les unités de transformation, mettant en difficulté l'ensemble de la chaîne de production.

Des usines de transformation à l'arrêt dans le Cap Bon

Selon Adel Antit, plusieurs usines de transformation de tomates dans la région du Cap Bon ont cessé leurs activités en raison des coupures récurrentes.

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Sur les 14 unités de transformation que compte la région, seules 5 à 6 usines seraient actuellement opérationnelles, tandis que certaines autres ont été contraintes de réduire les quantités de tomates achetées auprès des agriculteurs.

Cette situation intervient alors que la campagne de transformation bat son plein, une période durant laquelle la rapidité de traitement de la récolte est essentielle afin d'éviter les pertes.

Les coupures d'électricité affectent également les exploitations agricoles, a expliqué le représentant de la Fédération.

Selon lui, plusieurs producteurs ne parviennent plus à assurer correctement l'irrigation de leurs cultures, ce qui a entraîné le dessèchement et la dégradation d'une partie des plantations.

À cela s'ajoutent les difficultés rencontrées lors de la livraison des récoltes aux unités de transformation. Certains agriculteurs auraient été contraints d'attendre plusieurs jours devant les usines avant de pouvoir écouler leurs tomates.

Ces délais, combinés aux fortes températures enregistrées récemment, ont accéléré la détérioration d'une partie de la production.

Face à cette situation, Adel Antit a appelé les autorités concernées à intervenir rapidement afin de trouver une solution aux coupures d'électricité et de préserver la campagne de tomate.

Il a insisté sur la nécessité de sécuriser l'approvisionnement énergétique des exploitations agricoles et des unités de transformation afin d'éviter une aggravation des pertes pour les producteurs et l'ensemble de la filière.