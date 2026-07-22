Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha honore les Cadets de la nation lauréats du baccalauréat

Alger — Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a présidé, mardi au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie en l'honneur des Cadets de la nation, lauréats du baccalauréat, session 2026, indique un communiqué du ministère.

Etaient présents, pour la circonstance, le Général de Corps d'Armée Commandant des Forces terrestres, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants des Forces, de la Gendarmerie nationale et de la Garde républicaine, les Chefs de départements du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire, les Directeurs et Chefs des services centraux, ainsi que les parents des élèves primés, précise la même source.

A cette occasion, le Général d'Armée Chanegriha a prononcé une allocution dans laquelle il a tenu à transmettre, aux cadettes et cadets lauréats, les félicitations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour les excellents résultats obtenus par les écoles des Cadets de la nation, lors de cette session.

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Le Général d'Armée a tenu, à son tour, à adresser aux cadets "ses félicitations les plus sincères pour leur remarquable réussite".

"A l'occasion de cette cérémonie organisée en votre honneur, cadettes et cadets de la nation, lauréats du baccalauréat session 2026, il m'est agréable de vous transmettre les félicitations de monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui vous souhaite davantage de réussite et de succès dans votre parcours scolaire et professionnel", a-t-il dit.

"Je tiens à mon tour à vous adresser, ainsi qu'à vos camarades, qui ont réussi à décrocher ce diplôme, mes félicitations les plus vives, pour cet accomplissement remarquable", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a fait mention "des remarquables résultats obtenus par les cadettes de la nation qui, à l'instar des années précédentes, ont obtenu un taux de réussite de 100%, réaffirmant, ainsi, leur volonté inébranlable pour réussir et exceller".

Il a également souligné que "la formation et la qualification des compétences et des élites constituent l'une des priorités de l'Etat, en ce qu'elles permettent de préparer des cadres hautement qualifiés, imprégnés de la culture de l'Etat et de l'amour de la patrie, et capables d'assumer pleinement la responsabilité de poursuivre le processus de construction et d'édification nationales".

"La formation et la qualification des compétences et des élites constituent une priorité pour l'Etat et une mission d'intérêt vital, en ce qu'elles permettent de préparer des cadres hautement qualifiés, imprégnés de la culture de l'Etat ainsi que de l'amour de la patrie, et capables d'assumer pleinement la responsabilité de poursuivre le processus de construction et d'édification nationales, tout en relevant, avec compétence, les défis auxquels notre pays est confronté dans le présent et l'avenir, et ce, dans le contexte des transformations rapides que connaissent les scènes régionale et internationale", a-t-il soutenu.

"Conscient de l'importance cruciale de cette mission, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire veille à former une élite militaire de haut niveau, notamment au sein des écoles des Cadets de la nation, qui ouvrent chaque année leurs portes aux enfants de notre valeureux peuple, issus de toutes les couches et classes sociales, en se basant uniquement sur le principe de l'égalité des chances lors de l'examen d'entrée, et en veillant à ce que les conditions requises soient remplies, telles que la moyenne minimale au brevet et les aptitudes physique et psychologiques", a t-il poursuivi

"Le Haut Commandement n'a ménagé aucun effort pour mener à bien cette mission au sein de ces écoles, qui constituent un véritable vivier de formation des hommes, tant à travers l'adoption des méthodes scientifiques et pédagogiques développées ou à travers la mise à disposition des infrastructures éducatives modernes, et de l'encadrement scientifique et militaire de haut niveau. L'objectif étant de préparer les cadettes et les cadets à assumer les plus hautes responsabilités et fonctions au sein de nos Forces armées", a-t-il insisté.

Il a, par la suite, remis des prix aux cadettes et cadets lauréats.

A la fin de la cérémonie, l'occasion a été donnée à une cadette et un cadet pour prononcer deux allocutions au nom de leurs camarades, avant que le Général d'Armée ne prenne une photo souvenir avec les Cadets honorés, conclut le communiqué.