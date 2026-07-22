Afrique: Services et revenus d'investissement au coeur des recettes extérieures

Les données de la balance des paiements pour le premier trimestre 2026, publiées dans le bulletin mensuel de la Banque de Maurice sur le site hier, mettent en évidence la structure particulière de l'économie mauricienne. Alors que les exportations de marchandises demeurent relativement modestes, ce sont les services et les revenus d'investissement qui continuent d'alimenter l'essentiel des recettes extérieures du pays.

Les crédits du compte courant se sont élevés à Rs 324,8 milliards, répartis entre les biens et services (Rs 123,7 milliards), les revenus primaires (Rs 197,6 milliards) et les revenus secondaires (Rs 3,5 milliards). Cette répartition montre clairement que Maurice dépend davantage des flux financiers internationaux que de ses exportations de biens.

Les exportations de biens n'ont généré que Rs 25,1 milliards, alors que les services ont rapporté Rs 98,6 milliards. Trois secteurs dominent cette performance : les services financiers (Rs 33,6 milliards), les autres services aux entreprises (Rs 26,9 milliards) et le tourisme, qui a généré Rs 30,2 milliards de recettes. Une large part des services financiers et des services aux entreprises provient des activités du Global Business, confirmant son rôle central dans les recettes en devises du pays.

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Les revenus primaires constituent toutefois la principale source de recettes, avec Rs 197,6 milliards, dont près de Rs 198 milliards proviennent des revenus d'investissement. Les investissements directs représentent à eux seuls Rs 138 milliards, largement alimentés par le Global Business.

Le compte financier confirme également l'importance des flux de capitaux vers Maurice. Les investissements directs atteignent Rs 118,8 milliards, les investissements de portefeuille Rs 22,9 milliards et les autres investissements Rs 146 milliards, tandis que les avoirs de réserve ont diminué de Rs 23,6 milliards au cours de la période.

Dans son ensemble, cette composition de la balance des paiements illustre une économie dont les équilibres extérieurs reposent essentiellement sur les services, le tourisme, le Global Business et les revenus des investissements. Cette structure souligne la nécessité de renforcer les exportations de biens afin de diversifier les sources de recettes extérieures et réduire la dépendance aux flux financiers internationaux.