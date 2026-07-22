Madagascar: Arts plastiques - Quatorze peintres hommes mis à l'honneur à l'Ivokolo

L'exposition « Iray Volan'ny Hosodoko » réunit 14 artistes peintres autour de 72 oeuvres à l'Ivokolo durant tout le mois de juillet.

La peinture malgache se décline au masculin à l'Ivokolo. Dans le cadre de « Iray Volan'ny Hosodoko », 14 peintres hommes présentent 72 oeuvres au public, du 1er au 31 juillet. L'exposition réunit des artistes aux parcours variés, entre jeunes talents émergents, peintres expérimentés et créateurs encore peu connus du public. Elle compte également plusieurs figures de renom du monde de la peinture, notamment Rodolphe, Jean Nirina, Mamie Randrimanampisoa, Fetra Rabarison, William Randrianohanana, George Rakotomanana, Benjamin Raharijaona, Petit Maître ou encore Rorh.

Cette édition met notamment à l'honneur des œuvres inspirées des paysages et du quotidien malgaches. Âgés d'une vingtaine à 70 ans, les artistes comptent parmi eux plusieurs participants aux éditions précédentes. L'exposition s'inscrit également dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la peinture à Madagascar.

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Organisée à l'Ivokolo, cette édition complète celle accueillie à La City Ivandry, qui réunit exclusivement des femmes artistes, dans l'objectif de donner davantage de visibilité aux créatrices, encore peu représentées dans le milieu artistique. Selon Clara Nantenaina Razafindratsimba, chef de service de la vulgarisation de l'art et de la culture : « Le mois de juillet a été choisi comme une période de haute saison afin de favoriser la visibilité des œuvres et de permettre aux artistes de mieux les vendre. »

Le projet est porté avec la participation de l'OFNAC (Office national des arts et de la culture), sollicité chaque année pour accompagner cette initiative artistique. La Vovonan'ny Mpanao Hosodoko, qui regroupe les peintres, les associations et d'autres acteurs du secteur, a également lancé un appel aux artistes pour participer à l'exposition.

Au-delà de la vente et de la visibilité des oeuvres, « Iray Volan'ny Hosodoko» cherche à sensibiliser le public à la peinture et à encourager la relève artistique. La diversité des participants permet de rapprocher les générations. Sur ce, plusieurs familles viennent découvrir cet univers avec leurs enfants. L'initiative entend ainsi éveiller chez les plus jeunes l'amour de la peinture et encourager son intégration dans les programmes éducatifs afin de faire naître de nouvelles vocations.