Madagascar: Ambilobe - Le passage à gué de nouveau praticable

Après la remise en état du passage à gué de la rivière Ifasy, celui de la rivière Mahavavy (PK 568 + 720) est désormais lui aussi entièrement réhabilité et de nouveau ouvert à la circulation. Tous les types de véhicules peuvent désormais l'emprunter, y compris les poids lourds.

Il s'agit surtout d'un soulagement pour les conducteurs de poids lourds de plus de vingt tonnes, qui retrouvent enfin une circulation plus fluide après plusieurs mois de difficultés. Les travaux ont porté sur la remise en état de l'ouvrage afin d'en garantir la solidité, la durabilité et la sécurité pour les usagers. Désormais achevée, cette réhabilitation permet de rétablir des conditions normales de circulation pour les habitants, les transporteurs, les agriculteurs, les commerçants et les services publics qui empruntent quotidiennement cet axe.

Cette reprise constitue une véritable bouffée d'oxygène pour les usagers, qui décrivaient la circulation sur la RN6 comme un véritable parcours d'obstacles. Chaque heure perdue entraînait des retards dans l'acheminement des marchandises, des coûts supplémentaires et une diminution des revenus. L'achèvement des travaux marque ainsi une étape importante pour les communautés concernées. De nouveau pleinement opérationnel, le passage à gué facilite les déplacements et contribue au désenclavement ainsi qu'au développement économique local.

Cette réouverture constitue également un véritable soulagement pour les habitants d'Ambilobe ainsi que pour les milliers d'usagers de cet axe stratégique reliant le nord de Madagascar au reste du pays. Pour eux, c'est un lien vital qui se rétablit, un quotidien qui s'améliore et une perspective nouvelle qui s'ouvre pour les activités économiques, les échanges sociaux et le désenclavement des territoires.

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En outre, elle permet notamment de désengorger, au moins temporairement, le pont modulaire installé après le passage du cyclone Gamane, où les embouteillages quotidiens étaient devenus particulièrement importants et représentaient un risque permanent pour les automobilistes.