Tunisie: Concours de la Douane - Les résultats de l'épreuve écrite publiés

La Direction générale de la Douane a annoncé, ce mardi 21 juillet 2026, la publication des résultats de l'épreuve écrite sous forme de questions à choix multiples (QCM) du concours externe sur épreuves destiné au recrutement de lieutenants de la Douane, ouvert au titre des années 2024 et 2025.

Les candidats peuvent consulter les résultats directement sur le site officiel des concours de la Douane à travers le lien suivant : https://concours.douane.gov.tn

La Direction générale de la Douane précise que les candidats déclarés admis à l'issue de cette étape peuvent accéder à la plateforme afin de télécharger leurs convocations individuelles pour l'examen médical.

Ces convocations devront être imprimées et présentées obligatoirement par les candidats le jour de l'épreuve médicale, conformément aux procédures prévues par l'administration.