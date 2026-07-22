Afrique du Nord: Le pays accueillera en septembre une réunion régionale des agences de promotion de l'investissement de la région MENA

Alger — Le Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), M. Omar Rekkache, a annoncé, mardi à Alger, que l'Algérie accueillera, fin septembre prochain, une réunion régionale des agences de promotion de l'investissement de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), qui sera organisée en coopération avec l'Association mondiale des agences de promotion de l'investissement (WAIPA), et ce dans le cadre du renforcement de la coopération régionale et de la promotion de la région en tant que destination d'investissement, indique un communiqué de l'AAPI.

Cette annonce a été faite lors de la participation de M. Rekkache, représentant l'AAPI en sa qualité de directeur régional pour la région MENA au sein de la WAIPA, par visioconférence, aux travaux de la 5e session du sous-comité de l'Association consacrée aux associations et regroupements régionaux des agences de promotion de l'investissement (SCRIPA).

M. Rekkache a indiqué que le renforcement de la coopération entre les agences de promotion de l'investissement constitue un levier stratégique pour développer les partenariats économiques et attirer davantage d'investissements vers la région MENA, à travers l'adoption d'une approche commune fondée sur le partage d'expertises et de bonnes pratiques, le développement de programmes de formation conjoints, et l'échange d'experts dans les domaines de la facilitation de l'investissement, des services numériques et de l'accompagnement des investisseurs.

Il a également appelé à valoriser l'intégration économique entre les pays de la région et à oeuvrer à sa promotion en tant que destination d'investissement intégrée offrant des opportunités prometteuses dans des secteurs stratégiques, à l'instar de l'industrie, des énergies renouvelables, de l'agroalimentaire, de la logistique et des technologies, tout en renforçant la coordination en matière d'accompagnement des investisseurs, d'organisation de missions conjointes de promotion de l'investissement et d'échange d'opportunités d'investissement.

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M. Rekkache a précisé que la rencontre régionale prévue à Alger s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine édition de la Conférence mondiale de l'investissement, qui sera organisée à Genève, et constituera une plateforme de dialogue et de concertation entre les agences de promotion de l'investissement de la région, en vue d'identifier des mécanismes concrets pour renforcer la coopération régionale et coordonner les efforts visant à promouvoir l'investissement.

Le DG de l'AAPI a réitéré l'importance de renforcer la coopération entre les pays de la région MENA afin de soutenir les processus de diversification économique, d'accompagner les transformations énergétiques et numériques et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement, réaffirmant l'engagement de l'Agence à contribuer activement à cette démarche, en coordination avec la WAIPA et ses partenaires.