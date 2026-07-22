Algérie: Le ministère de la Solidarité nationale poursuit ses interventions sur le terrain pour la prise en charge des sinistrés

Alger — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme poursuit sa contribution aux efforts des pouvoirs publics visant à faire face aux effets des feux de forêt, à travers la mobilisation des équipes des cellules de proximité de solidarité pour prendre en charge les citoyens sinistrés, indique mardi un communiqué du ministère.

"En application des orientations de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, le ministère poursuit, à travers les directions de l'action sociale et de la solidarité (DASS) des wilayas concernées, sa contribution aux efforts des pouvoirs publics visant à faire face aux effets des feux de forêt, par la mobilisation des équipes des cellules de proximité de solidarité, et la mise à contribution de psychologues et d'assistants sociaux pour apporter un soutien psychosocial et assurer un accompagnement de terrain au profit des citoyens sinistrés", précise la même source.

Dans ce cadre, "les services des cellules de proximité de solidarité ont entamé leurs interventions sur le terrain dans les zones touchées, où leurs équipes pluridisciplinaires oeuvrent à apporter un soutien psychosocial aux familles sinistrées, contribuant ainsi à atténuer les séquelles psychosociales", ajoute le communiqué.

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"Les équipes spécialisées sont également chargées d'évaluer sur le terrain les besoins psychosociaux, de dispenser les premiers secours psychologiques, d'assurer l'écoute et l'accompagnement, puis d'orienter les cas nécessitant un suivi spécialisé vers les instances compétentes", selon la même source.

Par ailleurs, les interventions des cellules de proximité ont concerné plusieurs régions des wilayas de Souk-Ahras, El Tarf, Annaba, Guelma, Béjaïa et Bouira.