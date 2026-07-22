Algérie: Journée technique au profit des producteurs de pommes de terre pour développer et accroitre les rendements de la filière

Mila — La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Mila a organisé mardi après-midi une journée technique au profit des producteurs de pommes de terre dans le cadre des efforts consentis en vue de développer et accroitre les rendements de la filière dans la wilaya.

Selon Mohamed Bengouitene, représentant de la direction des services agricoles, cette rencontre, organisée dans une ferme privée de la commune de Teleghma (Sud de Mila) en coordination avec une entreprise privée spécialisée dans la production des semences de pommes de terre, a regroupé " un nombre considérable" de producteurs de ce tubercule dans la wilaya au côté des cadres du secteur pour " présenter de nouvelles variétés de pommes de terre et leur potentiel productif".

L'objectif est d'expliquer les caractéristiques de chaque variété, les maladies susceptibles de la toucher et les procédés de lutte tout en exhortant les cultivateurs à respecter l'itinéraire technique pour sécuriser la récolte et maximiser les rendements, a ajouté le même cadre.

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Côté producteurs, Mohamed Djazi a relevé, dans une déclaration à l'APS l'importance de pareilles rencontres techniques sur cette filière stratégique, estimant qu'elles contribuent à consolider les connaissances des cultivateurs de ce produit de large consommation.

Il a également ajouté que la rencontre " nous a permis d'acquérir de nouvelles informations dont l'importance de sélectionner des variétés adaptées à chaque région, de définir les besoins effectifs en eau d'irrigation en plus de la présentation de conseils sur la lutte contre les maladies touchant les récoltes".

L'occasion a donné lieu à la présentation de certaines variétés de semences de pommes de terre, les modalités de leur plantation et leurs besoins en fertilisants et en eau.