Algérie: Le ministre congolais de la Coopération internationale salue les capacités de Saidal

Alger — Le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé de la République du Congo, M. Denis Christel Sassou Nguesso, a effectué, mardi, une visite à l'unité de production de médicaments "Zmirli", relevant du groupe public Saidal, à El Harrach (Alger), où il s'est enquis des capacités industrielles du groupe et a examiné les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie pharmaceutique.

Le ministre congolais a été accueilli par le chef de cabinet du ministère de l'Industrie pharmaceutique, Fouad Benslimane, représentant le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, ainsi que par le directeur général du groupe Saidal, Younes Bouarara, en présence de cadres du ministère et du groupe.

Cette visite a été l'occasion de présenter les capacités de production dont dispose le groupe Saidal et d'examiner les moyens de développer la coopération entre l'Algérie et le Congo, notamment à travers l'établissement de partenariats dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et le renforcement des opportunités d'exportation des produits pharmaceutiques algériens vers le marché congolais, au mieux des intérêts communs des deux pays.

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Le ministre congolais a également effectué une tournée à travers les différentes unités de production, au cours de laquelle il a pris connaissance des différentes étapes de fabrication des médicaments, des techniques utilisées dans la production, ainsi que des systèmes de contrôle de qualité.

A cette occasion, le ministre congolais s'est dit impressionné par le niveau avancé des équipements industriels et par les compétences nationales, saluant la rigueur des systèmes de qualité appliqués au sein du groupe, d'autant plus que Saidal constitue un modèle industriel pionnier, et un acteur majeur dans le développement de l'industrie pharmaceutique à l'échelle africaine.