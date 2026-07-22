Algérie: Réunion consacrée au suivi de la mise en oeuvre des projets stratégiques et des dossiers de coopération avec le Tchad et le Niger

Alger — Le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, a présidé, mardi à Alger, une réunion consacrée au suivi de la mise en oeuvre de plusieurs projets et dossiers stratégiques prioritaires du secteur, avec un accent particulier sur les dossiers de coopération et de partenariat, l'activité de transport du gaz, et le modèle national de consommation énergétique, indique un communiqué du ministère.

La réunion a porté notamment sur les dossiers de coopération avec la République du Tchad et la République du Niger, ainsi que sur des dossiers liés à l'activité de transport du gaz, et sur le modèle national de consommation énergétique en tant qu'outil stratégique d'orientation des politiques nationales en matière de planification énergétique et de rationalisation de la consommation énergétique, précise la même source.

Lors de cette réunion, tenue en présence de cadres du ministère et de hauts responsables du groupe Sonelgaz, des exposés techniques ont été présentés sur l'état d'avancement des projets et dossiers inscrits à l'ordre du jour, en faisant le point sur le bilan des réalisations accomplies, les défis rencontrés et les perspectives de leur prise en charge, à même de garantir le respect des délais impartis et la réalisation des objectifs fixés.

Dans ce contexte, M. Adjal a donné une série d'instructions visant à assurer un suivi rigoureux et une mise en oeuvre effective des dossiers prioritaires, insistant sur la nécessité d'accélérer le rythme de réalisation des projets et des programmes, et d'appliquer les normes les plus élevées d'efficacité et de rigueur en matière de suivi et d'évaluation, conformément aux orientations stratégiques du secteur et aux directives des hautes autorités du pays, conclut le communiqué.

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