Kenya: Ouverture du procès de six accusés présumés pour la mort en détention du militant Albert Ojwang

C'est un procès très suivi au Kenya qui s'est ouvert lundi 20 et mardi 21 juillet 2026 à la Haute Cour de Kibera, à Nairobi. Celui d'Albert Ojwang, un jeune Kényan de 31 ans décédé dans sa cellule dans la nuit des 7 et 8 juin 2025. Il avait été arrêté après avoir publié des messages accusant le numéro deux de la police de corruption. Son décès avait provoqué la colère dans le pays et entraîné plusieurs journées de manifestations. Six personnes sont aujourd'hui accusées de son meurtre, dont trois policiers. Tous ont plaidé non coupable et leur procès vient officiellement de commencer.

Au Kenya, c'est le Bureau du Directeur des poursuites publiques qui a ouvert les audiences en présentant ses témoins. Selon le parquet, l'un d'entre eux affirme avoir été convoqué au commissariat après le décès d'Albert Ojwang. Le commandant du poste, qui figure parmi les accusés, lui aurait alors donné l'équivalent de 20 euros pour supprimer les images de vidéosurveillance du commissariat.

Ces images ont depuis pu être récupérées et ont été présentées devant la cour. Selon un expert de l'autorité indépendante de contrôle de la police, on y verrait Albert Ojwang entrant vivant dans le commissariat, puis sortant quelques heures plus tard, porté, alors qu'il semble être inconscient. Un autre témoin affirme aussi avoir vu, sur ces images, des hommes non identifiés se diriger vers la cellule.

Une version policière contredite par l'autopsie

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En juin 2025, la police avait d'abord affirmé qu'Albert Ojwang s'était tapé la tête contre le mur pendant sa détention. Mais le rapport d'autopsie a contredit cette version, indiquant que les blessures avaient été « infligées par une force externe ».

L'affaire avait suscité une vague d'indignation. Le procès et ses premières révélations, a ravivé cette colère. Faith Odhiambo, l'ancienne présidente de l'association des avocats du Kenya, a dénoncé une « chorégraphie de l'impunité ».